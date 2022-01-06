YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Okçuluk Salon Federasyon Kupası Samsun'da devam ediyor

Okçuluk Salon Federasyon Kupası Samsun'da devam ediyor

06.01.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Klasik yay erkekler ve kadınlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ilk sırayı aldı - Makaralı yay erkeklerde Demka Okçuluk, kadınlarda Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü adını zirveye yazdırdı

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Salon Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da sürüyor.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 69 kulüpten 317 sporcu katılıyor.

Turnuvanın üçüncü günündeki klasik yay takım müsabakalarını erkeklerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü birinci tamamlarken, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un kadrosunda bulunduğu İstanbul Okçuluk Gençlik Spor ikinci, Okçular Vakfı Spor Kulübü de üçüncü oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, klasik yay kadınlarda da ilk sırayı elde etti. Bu kategoride Okçular Vakfı Spor Kulübü ikinci, Ankara DSİ Spor Kulübü üçüncü sırada yer buldu.

Kupayı makaralı yay erkeklerde Demka Okçuluk birinci, Okçular Vakfı Spor Kulübü ikinci, Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü üçüncü bitirirken, kadınlarda Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Okçular Vakfı Spor Kulübü ikinci, Anka Okçuluk Spor Kulübü de üçüncü olmayı başardı.

Müsabakaları takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ve dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'den bilgi alan Karaaslan, "Milli takımın başarılarıyla büyük gurur duyuyoruz. Mete Gazoz, olimpiyat şampiyonu olarak bize ve Türk halkına çok büyük gurur yaşattı. Ben inanıyorum ki diğer sporcularımız da uluslararası müsabakalarda altın madalyalar kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek ve bizlere yeni mutluluklar yaşatacaklardır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilikten açıklama geldiSosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilikten açıklama geldi
Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, "Sağlığın Geleceğini Yönetmek" paneline katıldı:Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, "Sağlığın Geleceğini Yönetmek" paneline katıldı:
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 6 Ocak Perşembe

İmsak
06:22
Sabah
07:54
Öğle
12:45
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:53

Samsun Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Perşembe

Aziz Eczanesi
Ilkadimcanik
Kolbakır Eczanesi
Ilkadimcanik
Mavi Eczanesi
Ilkadimcanik
Türk-İş Eczanesi
Atakum
Öykü Eczanesi
Atakum
Sancar Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bingöl ve Elazığ'da kar nedeniyle 17 köye ulaşım sağlanamıyor

Bingöl ve Elazığ'da kar nedeniyle 17 köye ulaşım sağlanamıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bandırmaspor ligin ikinci devresine iddialı hazırlanıyor

Bandırmaspor ligin ikinci devresine iddialı hazırlanıyor

Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Samsung Galaxy S21 ailesinin yeni üyesi "Galaxy S21 FE 5G" tanıtıldı

Samsung Galaxy S21 ailesinin yeni üyesi "Galaxy S21 FE 5G" tanıtıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.