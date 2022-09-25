YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Okçuluk Türkiye Kupası Finalleri, Tokat'ta sona erdi

Okçuluk Türkiye Kupası Finalleri, Tokat'ta sona erdi

25.09.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okçuluk Türkiye Kupası Finalleri, Tokat'ta sona erdi

Okçuluk Türkiye Kupası Finalleri, Tokat'ta tamamlandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası Finalleri, Kanal Tokat Hıdırlık Köprüsü'nde gerçekleştirildi.

Tokat Belediyesinin desteği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde düzenlenen finallerde, yıl boyunca yapılan üç yarışmada kategorilerinde ilk 8'e giren erkek ve kadın toplam 32 sporcu yer aldı.

Klasik yay kategorisi kadınlarda Okçular Vakfı Spor Kulübünden Elif Berra Gökkır, erkeklerde Yıldırım Okçuluk İhtisas Kulübünden Mustafa Buğrahan Çoban birinci oldu.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ise üçüncülük elde etti.

Dereceye girenlere ödüllerini Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu verdi.

Bu arada ödül töreni sonrası Vali Hatipoğlu ve AK Parti Tokat Milletvekili Beyazıt ok attı.

Vatandaşlar olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokat'ta cip ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandıTokat'ta cip ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Yazar Ahmet Özalp, İstanbul'da vefat ettiYazar Ahmet Özalp, İstanbul'da vefat etti
Anahtar Kelimeler:
Tokat Okçuluk

Tokat Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazar

İmsak
04:53
Sabah
06:17
Öğle
12:31
İkindi
15:54
Akşam
18:34
Yatsı
19:53
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.