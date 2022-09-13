YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Okçulukta Türkiye Kupası Final yarışmaları Tokat'ta düzenlenecek

Okçulukta Türkiye Kupası Final yarışmaları Tokat'ta düzenlenecek

13.09.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okçulukta Türkiye Kupası Final yarışmaları Tokat'ta düzenlenecek

Okçulukta Türkiye Kupası Finalleri, Tokat'ta yapılacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan (TOF) yapılan açıklamaya göre, organizasyon 24-25 Eylül tarihlerinde Tokat Hıdırlık Köprüsü Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Organizasyona faaliyet programında yer alan ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri puanları sonucunda, Türkiye sıralamasında ilk 8 sırada bulunan sporcular katılabilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da tarihi eser operasyonunda 5 bin 715 sikke ele geçirildiAnkara'da tarihi eser operasyonunda 5 bin 715 sikke ele geçirildi
Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıÇorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Aksaray'da üzerine komodin devrilen bebek öldüAksaray'da üzerine komodin devrilen bebek öldü
Anahtar Kelimeler:
Tokat Okçuluk türkiye okçuluk federasyonu türkiye kupası final

Ankara Namaz Vakitleri 13 Eylül Salı

İmsak
04:55
Sabah
06:20
Öğle
12:50
İkindi
16:22
Akşam
19:09
Yatsı
20:29
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.