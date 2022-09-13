Okçulukta Türkiye Kupası Final yarışmaları Tokat'ta düzenlenecek

Okçulukta Türkiye Kupası Finalleri, Tokat'ta yapılacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan (TOF) yapılan açıklamaya göre, organizasyon 24-25 Eylül tarihlerinde Tokat Hıdırlık Köprüsü Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Organizasyona faaliyet programında yer alan ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri puanları sonucunda, Türkiye sıralamasında ilk 8 sırada bulunan sporcular katılabilecek.



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