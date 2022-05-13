Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürüğe iyi gelen yiyecekler ile evde doğal tedavi yöntemleri

Kimi zaman bitmek bilmeyen öksürük nöbetleri insanı çileden çıkarabilmektedir. Dayanılmaz olduğunda artık insan öksürüğe ne iyi gelir diye çevresine danışır, tavsiye alır veya internette bu sorunun cevabını alır. Öksürükten rahatsız olanlar için yazımızda öksürüğe iyi gelen iyecekleri yani doğal çözümleri derledik. Bu yiyecekler öksürük sıkıntınızı, öksürüğün verdiği rahatsızlığı giderilmesine yardımcı olur.

ÖKSÜRÜK NEDEN RAHATSIZLIK VERİR?

Öksürüğün pek çok farklı sebebi olabilmektedir. Kimi zaman ciddi bir hastalık, kimi zaman ise gelip geçici bir rahatsızlık öksürüğe neden olabilmektedir. Öksürük bir başladığında bazen hiç durmaz ve gündelik yaşamı oldukça fazla olumsuz yönde etkileyebilir. Bu gibi durumlarda hastalığın geçmesini beklemek yeterli değildir. Çünkü fazla öksürük bir süre sonra boğazı da tahriş edebilmektedir.

Öksürüğün vücutta bıraktığı olumsuz etkilerden kurtulmak ve öksürük yüzünden duyduğunuz sıkıntıyı en aza indirmek için beslenmenize dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Öksürük dönemlerinde tüketilen kimi yiyecekler öksürüğe oldukça iyi gelmektedir.

Öksürüğün kesilmesini, azalmasını ya da seyrekleşmesini sağlayan bu yiyecekler ile öksürüğe neden olan rahatsızlığınız süresince biraz olsun rahat edebilmeniz mümkün olmaktadır.

Sürekli olarak öksürük problemi yaşayan kişiler de bu besinleri rutin beslenme alışkanlıklarının arasına koyabilir ve sıklıkla tüketebilirler. Çünkü kimi yiyeceklerin öksürük üzerinde oldukça ciddi etkileri bulunur. İşte öksürüğe ne iyi gelir O yiyeceklerden birkaçını görelim.

Öksürüğe İyi Gelen Yiyecekler Nelerdir?

Öksürüğe iyi gelen yiyecekler evde doğal yollarla öksürük tedavisine yardımcı yöntemler sunar. Böylelikle şifa kaynağı bitkilerin yardımıyla kişiler sağlıklarına kavuşabilir. Öksürüğe ne iyi gelir?

1. Karabiber

Karabiber öksürüğe iyi gelen yiyeceklerden aslında en çok bilinenidir. Özellikle karabiber bal ve süt ile karıştırılarak tüketildiğinde öksürüğe birebir bir şifalı karışım haline gelebiliyor.

Eğer ki sıklıkla öksürük problemi yaşıyorsanız düzenli olarak ancak aşırıya kaçmadan süt, bal ve karabiber karışımını tüketebilirsiniz. Çünkü karabiberin süt ve bal ile karıştırılarak tüketilmesi bir nevi öksürük şurubu görevini görmektedir ve sağlığınız için oldukça faydası bulunmaktadır. Üstelik karabiber tek başına tüketilmediğinden tadı da rahatsız edici olmamaktadır.

Karabiberin keskin tadını bal ve süt yumuşatmakta ve öksürük probleminden kurtulmak için karabiber tüketebilmenizi kolaylaştırmaktadır. Elbette ki süt ve balın tek görevi karabiberin tadını yumuşatmak değildir.

Onlar da öksürük için oldukça faydalı olan besinlerdir. O yüzden zaten, bu üç şifalı besinin birleşiminden bir öksürük şurubu ortaya çıktığı söylenmektedir. Öksürük problemi yaşadığınız bir zamanda bu karışımı deneyerek etkisini birebir olarak kendi gözlerinizle öğrenebilirsiniz.

2. Badem

Badem, çerez tabaklarının en favori kuruyemişidir ve ilk olarak o tüketilir. Ancak eğer ki sizinle aynı çerez tabağından çerez yiyen ve öksürük problemi yaşayan bir kişi var ise lütfen önceliği kendisine veriniz. Çünkü badem, öksürük problemi yaşayan kişilere çok iyi gelmektedir.

Bu lezzetli kuruyemiş öksürüğün olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilmekte ve öksürük rahatsızlığı olan kişileri rahatlatabilmektedir. Ancak öksürük konusunda bademin birleşeceği ve etkisini arttıracağı bir besin daha vardır. O da portakal suyudur.

Portakal suyu ve bademin birleşiminden öksürüğe çok ama çok iyi gelecek bir mucizevi ilaç ortaya çıkabilmektedir. Siz de bu iki faydalı besinin karışımını öksürük problemi çektiğin dönemlerde deneyerek farkı gözlemleyebilirsiniz.

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3. Portakal

Portakal bilindiği üzere tam bir C vitamini deposudur. C vitamini tüm vücuda çok ama çok iyi gelmektedir. Portakalın düzenli olarak mevsiminde tüketimi bağışıklık sisteminin korunmasını sağlayarak birçok hastalığı önleyici bir yöntem olacaktır. Ancak portakal aynı zamanda öksürüğe de çok ama çok iyi gelmektedir

. Zaten müthiş şifalı olarak bu meyve, öksürük problemi yaşayan kişilerde de olumlu etkisini göstermektedir. Eğer kuru öksürük sizin için de katlanılamaz bir hal aldıysa portakal tüketimini biraz olsun arttırarak bu rahatsızlığınızı hafifletebileceğinizi görebilirsiniz. Portakal her rahatsızlığa oldukça iyi gelmektedir. Bu sebeple mevsiminde sıklıkla tüketilmelidir.

Portakal elbette ki boşuna kış meyvesi olmamıştır. Çünkü en çok hastalıklarla kış aylarında karşılaşırız ve portakal bu hastalıklardan korunmak için doğal bir ilaçtır.

4. Meyan Kökü

Meyan kökü oldukça ilginç bir bitkidir. Sıklıkla kullanılmamakla birlikte aslında öksürüğe çok büyük faydası bulunmaktadır. Eğer ki ekstra olarak balgamlı öksürük problemi yaşıyorsanız meyan kökü çiğneyebilirsiniz. Bu balgamın rahatça sökülmesine büyük bir katkıda bulunacaktır. Balgamlı öksürük için meyan kökü çiğnediğiniz takdirde kısa sürede rahatladığınızı fark edeceksiniz.

5. Su

Su bir yiyecek olmasa bile burada özellikle işlemek gerekmektedir. Çünkü su öksürük konusunda da oldukça yararlı olan doğal şifa kaynağımızdır. Ardı arkası kesilmeyen öksürük nöbetlerinin bitmesi için bol bol su içmeniz gerekmektedir. Her gün belirli miktarda içtiğiniz su, göğsünüzü yumuşatacak ve rahatlatacaktır.

