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Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürüğe iyi gelen 4 bitki

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.09.2019 16:52 | Son Güncelleme

Mevsim geçişlerinde hemen hemen herkesin kapısını çalan öksürük, kolay geçmeyen bir sağlık sorunudur. Öksürüğe bitkisel çözüm arayanlar için, ilaç niyetine içebileceğiniz bitkisel formülleri bir araya getirdik. İşte öksürüğe iyi gelen şifalı bitkisel yöntemler.

Öksürük, birçok hastalığın ortak belirtisidir ve genelde üst solunum yolu rahatsızlıklarıyla ortaya çıkar. Uzmanlar öksürüğün boğaz ve solunum yollarını temizlemeye yarayan bir savunma mekanizması olduğunu söyler.

ÖKSÜRÜK İÇİN NE YAPABİLİRİM? DİYENLERE BİTKİSEL FORMÜLLER
Grip ve nezle, faranjit, geniz akıntısı, astım ve hatta reflü bile öksürüğe neden olabilir. Bazen hiç beklemendik anda ya da gece uykuda bile sizi tutabilir. Eğer bu sancılı süreçten kurtulmak istiyorsanız öksürüğü geçirmeye yarayan bitkisel çözümlerden faydalanabilirsiniz. Öksürüğü kesmeye yarayan4 bitkisel yöntemi sizler için derledik, buyursunlar.


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