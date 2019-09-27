Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürüğe iyi gelen 4 bitki

Öksürük, birçok hastalığın ortak belirtisidir ve genelde üst solunum yolu rahatsızlıklarıyla ortaya çıkar. Uzmanlar öksürüğün boğaz ve solunum yollarını temizlemeye yarayan bir savunma mekanizması olduğunu söyler.

ÖKSÜRÜK İÇİN NE YAPABİLİRİM? DİYENLERE BİTKİSEL FORMÜLLER

Grip ve nezle, faranjit, geniz akıntısı, astım ve hatta reflü bile öksürüğe neden olabilir. Bazen hiç beklemendik anda ya da gece uykuda bile sizi tutabilir. Eğer bu sancılı süreçten kurtulmak istiyorsanız öksürüğü geçirmeye yarayan bitkisel çözümlerden faydalanabilirsiniz. Öksürüğü kesmeye yarayan4 bitkisel yöntemi sizler için derledik, buyursunlar.



