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  4. Oktay Derelioğlu'nu hastanelik eden saldırı sonrası şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı: "Aracın kapısını açar açmaz abime vurdu!"

Oktay Derelioğlu'nu hastanelik eden saldırı sonrası şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı: "Aracın kapısını açar açmaz abime vurdu!"

07.12.2023 18:57 | Son Güncelleme:
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Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na trafikte saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Zekai Karaçoban ifadesinde, "Tartışma, aracını önüme kırması sebebiyle çıktı. İlk hareketi karşı taraf yaptı. Önüme kırdı, araçla ilerlerken küfürleşmeye başladık. Vurma yok kameralarda da mevcuttur sadece itişme esnasında yere düştü. Herhangi bir şekilde darbetmedik." dedi.

Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, 5 Aralık Salı günü Kadıköy'de trafikte yol verme tartışması yaşadı. Oktay Derelioğlu'nun sürdüğü araç bir süre sonra yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başladı. Daha sonra Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban, Derelioğlu çiftinin aracının önünü kesti. Araçtan inen taraflar kavga ederken Oktay Derelioğlu yaralandı. Şikayet üzerine Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban'ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı.

"VURMA KESİNLİKLE YOKTUR"

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Şüpheli Zekai Karaçoban ifadesinde, "Karşı tarafı tanımıyorum. Tartışma, aracını önüme kırması sebebiyle çıktı. İlk hareketi karşı taraf yaptı. Önüme kırdı, araçla ilerlerken küfürleşmeye başladık. Vurma yok kameralarda mevcuttur, sadece itişme esnasında yere düştü. Herhangi bir şekilde darbetmedik. Aracın kapısını açar açmaz abime doğru vurdu. Sonrasında arbede çıktı. Vurma kesinlikle yoktur. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

"KASTİ HİÇBİR ŞEY YOKTUR"

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Şüpheli Nurettin Karaçoban ise hakimlikteki ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Karşı tarafı darbetmedik. Arbede olunca hepimiz düştük. Karşı tarafta düştü. Kasti hiçbir şey yoktur. Nasıl böyle bir nitelikli yaralanma olduğunu bizde bilmiyoruz. Hayatımda karakola gitmişliğim yoktur. Bakmakla yükümlü olduğum iki aile vardır. Şu an mağdur durumdayım. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

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