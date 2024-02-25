Oktay Kaynarca'dan Necati Şaşmaz sorusuna tek kelimelik yanıt!

Oynadığı her karakterle hafızalara kazınmayı başaran Oktay Kaynarca, Milliyet Gazetesi'nden Ali Eyüboğlu'nun sorularını yanıtladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Bu Cihana Sığmazam, Kurtlar Vadisi gibi dizilerle büyük bir hayran kitlesi elde eden Kaynarca sorulara verdiği yanıtlarla sosyal medyada da gündem oldu.

Ali Eyüboğlu bazı isimleri sorarak Kaynarca'nın fikirlerini sordu. O isimler ve yanıtları:

Necati Şaşmaz?

Rol arkadaşım.

Zara?

Çok sevdiğim bir dostum.

Ozan Akbaba?

Çok sevdiğim kardeşim.

Deniz Çakır?

Çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir insan.

Özgü Namal?

Deli dolu ama iyi bir kızdır.

Sosyal medya X'te ise bu yanıt pek çok sosyal medya hesabı tarafından "En iyi rol arkadaşım Necati Şaşmaz" olarak aktarıldı. Ancak söyleşi de böyle bir kısım bulunmuyor.

Bir döneme damga vuran 'Kurtlar Vadisi' dizisinin 'Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ile aynı yapımda 'Süleyman Çakır' karakterini canlandıran Oktay Kaynarca'nın, yıllar sonra bir araya geleceği iddia edilmişti. Ancak Kaynarca bu iddiaları yalanlamıştı.







