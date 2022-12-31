MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oktay Kaynarca kimdir? Oyuncu Oktay Kaynarca Milyoner yılbaşı gecesine konuk oluyor!

Oktay Kaynarca kimdir? Oyuncu Oktay Kaynarca Milyoner yılbaşı gecesine konuk oluyor!

31.12.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster programının yılbaşı gecesine konuk oluyor. Bununla birlikte Oktay Kaynarca hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Oktay Kaynarca kimdir? Oyuncu Oktay Kaynarca Milyoner yılbaşı gecesine konuk oluyor!

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Oktay Kaynarca, 31 Aralık yılbaşı akşamında Milyoner programında olacak. Kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda oyuncu olarak yer almış olan Oktay Kaynarca'nın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

27 Ocak 1965 doğumlu Oktay Kaynarca 57 yaşındadır. 2012-2013 döneminde Melek Angun ile evli kaldı. Oyunculuk alanında çok sayıda ödülü bulunuyor.

Oktay Kaynarca kimdir? Oyuncu Oktay Kaynarca Milyoner yılbaşı gecesine konuk oluyor!

Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır rolüyle şöhretini artırdı. Türkiye'de 2010'lu yılların en fazla izlenen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakterini canlandırdı. Sinemada Yengeç Sepeti filmindeki rolü ile 31. Altın Portakal Film Festivali'nde, Bumerang Cehennemi'ndeki rolü ile 39. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyoner konuğu şarkıcı Sefo kimdir, kaç yaşında?Milyoner konuğu şarkıcı Sefo kimdir, kaç yaşında?
Hürrem Sultan'ı örnek gösterdi! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."Hürrem Sultan'ı örnek gösterdi! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."
Otelden kaçtı... Stüdyo bir anda karıştı! 20 kişi zor tuttuOtelden kaçtı... Stüdyo bir anda karıştı! 20 kişi zor tuttu
Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster Oyuncu yaşında gecesi

En Çok Okunan Haberler

Benzine 84 kuruşluk yılbaşı zammı! Motorinde yüzde 135'lik rekor artış ... (31 Aralık 2022 Güncel akaryakıt fiyatları))

Benzine 84 kuruşluk yılbaşı zammı! Motorinde yüzde 135'lik rekor artış ... (31 Aralık 2022 Güncel akaryakıt fiyatları))

Hürrem Sultan'ı örnek gösterdi! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

Hürrem Sultan'ı örnek gösterdi! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

5 kişi öldü, 2 kişi kör oldu! İstanbul'da ölüm zinciri: '35-40 liraya satardı'

5 kişi öldü, 2 kişi kör oldu! İstanbul'da ölüm zinciri: '35-40 liraya satardı'

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı son paylaşımıyla gündem oldu!

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı son paylaşımıyla gündem oldu!

Ceza yememek için akın ettiler! Kuyruk gece daha da arttı

Ceza yememek için akın ettiler! Kuyruk gece daha da arttı

Kayak merkezlerinde bile kar yağışı yok! Uzmanlar uyardı: ‘Yüksek basınç faciası’

Kayak merkezlerinde bile kar yağışı yok! Uzmanlar uyardı: ‘Yüksek basınç faciası’

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.