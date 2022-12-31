Oktay Kaynarca kimdir? Oyuncu Oktay Kaynarca Milyoner yılbaşı gecesine konuk oluyor!

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Oktay Kaynarca, 31 Aralık yılbaşı akşamında Milyoner programında olacak. Kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda oyuncu olarak yer almış olan Oktay Kaynarca'nın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

27 Ocak 1965 doğumlu Oktay Kaynarca 57 yaşındadır. 2012-2013 döneminde Melek Angun ile evli kaldı. Oyunculuk alanında çok sayıda ödülü bulunuyor.

Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır rolüyle şöhretini artırdı. Türkiye'de 2010'lu yılların en fazla izlenen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakterini canlandırdı. Sinemada Yengeç Sepeti filmindeki rolü ile 31. Altın Portakal Film Festivali'nde, Bumerang Cehennemi'ndeki rolü ile 39. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.



