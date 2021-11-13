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Oktay Kaynarca’ya Süleyman Çakır ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz soruldu! Çarpıcı açıklama

13.11.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin beklenmeyen şekilde sona ermesi sonrası gözler Oktay Kaynarca’ya dönmüştü. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin ödül töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene katılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'ya EDHO dizisinin akıbeti ve kariyeri soruldu.

Oktay Kaynarca’ya Süleyman Çakır ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz soruldu! Çarpıcı açıklama

Rol aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin yayından kalkması hakkındaki sorulara yanıt veren Oktay Kaynarca, "Arkadaşlar bana sormayın, gerçekten benim cevap verme yetkim ve bilgim yok. Şu anda çekim yok. Dizinin artık çekilmeyeceği bilgisine sahibiz. Bu durumun biz oyuncularla ilgisi yok" dedi.

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SÜLEYMAN ÇAKIR GERİ DÖNÜYOR MU?

Oktay Kaynarca'nın, bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği "Süleyman Çakır" karakterine yeniden hayat vereceği öne sürülmüştü. Snob Magazin’in haberine göre; Kaynarca, bu yöndeki soruyu duymamazlıktan geldi.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NEDEN BİTTİ?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin başrolü Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek EDHO'nun bittiğini açıkladı.

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İzleyiciyi ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, haftalardır reklam yapılmasına rağmen geçtiğimiz salı günü yeni bölümü yayınlanmamıştı. Tanıtımları yapılmasına rağmen yayınlanmayan dizinin hayranları ise sosyal medyadan durumu tepki göstermişti.

Edho'nun yapımcıları ile ATV kanal yönetimi arasında sıkıntılar olduğu iddia edilmişti. Oktay Kaynarca'nın paylaşımı söylentileri doğruladı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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