OKÜ Rektörü Prof. Dr. Uzun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Uzun, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haberde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar Arasında", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğraflarını seçen Uzun, sporda da Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karesini seçti.

AA'nın gerek yurt içi gerekse yurt dışında önemli haber ve görsellere imza attığını belirten Uzun, AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.



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