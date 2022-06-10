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Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı

10.06.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı

Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.

Milli Eğitim Bakanlığının, Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Birlik tarafından gerçekleştirilecek tüm faaliyetler, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenlenecek.

Faaliyet içerikleri öğrencilerin bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimleri ile Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine aykırı olmayacak şekilde planlanacak.

Hazırlanan seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, defile, sergi, kermes ve benzeri faaliyetler, sosyal etkinlikler kurulu tarafından incelenecek ve okul müdürünün onayıyla gerçekleştirilecek.

Okul müdürü, Birliğin yaptığı her türlü etkinlik ile iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu denetleyecek ve Birlik tarafından gerçekleştirilecek seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, defile, sergi, kermes ve benzeri faaliyetlerin öğrencilerin bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimleri ile Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine uygun olarak düzenlenmesini sağlayacak.

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