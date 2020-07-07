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Okul birincileri çeyrek altınla ödüllendirildi

ADANA HABERLERİ  | 07.07.2020 15:01 | Son Güncelleme

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçedeki okullardan birincilikle mezun olan 11 öğrenciyi çeyrek altınla ödüllünderdi.Kaymakam Sevgili, Şüheda Çelen (İmam Hatip Ortaokulu), Medine Göder (Çatalçam Ortaokulu), Zehra Tekol (Doğanlı Ortaokulu), İbrahim Can Şahin (Doğanbeyli Ortaokulu), Mustafa Batur Kalkan (Atatürk Bölge Yatılı Ortaokulu), Mediha Tek (Kayarcık Ortaokulu) Hasan Ali Öcal (Şehit Mehmet Ali Zorca Ortaokulu) Zeynep Çalhan (Şehit İsmail Moğol Ortaokulu), Büşra Ökten (Tufanbeyli Ortaokulu), Oktay Çalhan (Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi) ve Nuray Zorca’yı (Tufanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi) makamında ağırlayarak çeyrek altın ile ödüllendirdi.

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçedeki okullardan birincilikle mezun olan 11 öğrenciyi çeyrek altınla ödüllünderdi.
Kaymakam Sevgili, Şüheda Çelen (İmam Hatip Ortaokulu), Medine Göder (Çatalçam Ortaokulu), Zehra Tekol (Doğanlı Ortaokulu), İbrahim Can Şahin (Doğanbeyli Ortaokulu), Mustafa Batur Kalkan (Atatürk Bölge Yatılı Ortaokulu), Mediha Tek (Kayarcık Ortaokulu) Hasan Ali Öcal (Şehit Mehmet Ali Zorca Ortaokulu) Zeynep Çalhan (Şehit İsmail Moğol Ortaokulu), Büşra Ökten (Tufanbeyli Ortaokulu), Oktay Çalhan (Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi) ve Nuray Zorca’yı (Tufanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi) makamında ağırlayarak çeyrek altın ile ödüllendirdi. Öğrencilere, milli eğitim müdür vekili ile okul müdürleri ve veliler eşlik etti.
Kaymakam Ömer Sevgili, tüm öğrencilerle tek tek sohbet ederek başarılarının devamını diledi.

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