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Okul harçlıkları ile kampanyaya destek sağladılar

ERZURUM HABERLERİ  | 01.04.2020 10:52 | Son Güncelleme

Tekman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Ünsal Yunus ve Şeydanur Budak ile Erzurum Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ünal Kasım Budak kardeşler Korona virüs nedeni ile Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına okul harçlıkları ile destek oldular.Okul harçlıklarını kampanya ya bağışlayan kardeşler adına konuşan Ünsal Yunus Budak, "Bizler kendi okul harçlıklarımızı biriktirmiştik böyle zor bir zamanda ve dünyayı sarsan bu felakette bizimde katkımız olsun diye düşünürken Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklama sonucu kardeşler olarak böyle bir karar aldık, ülkemizin geleceği için elimizi taşın altına koyduk.

Okul harçlıkları ile kampanyaya destek sağladılar

Tekman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Ünsal Yunus ve Şeydanur Budak ile Erzurum Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ünal Kasım Budak kardeşler Korona virüs nedeni ile Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına okul harçlıkları ile destek oldular.
Okul harçlıklarını kampanya ya bağışlayan kardeşler adına konuşan Ünsal Yunus Budak, "Bizler kendi okul harçlıklarımızı biriktirmiştik böyle zor bir zamanda ve dünyayı sarsan bu felakette bizimde katkımız olsun diye düşünürken Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklama sonucu kardeşler olarak böyle bir karar aldık, ülkemizin geleceği için elimizi taşın altına koyduk. Bizlerde bu kampanyaya okul harçlıklarımızla katkı sağladık" dedi.
Budak kardeşler daha önce de depremzedelere yardım göndermiş, Afrin harekatında da mehmetçiğe şiirli destek vermişti.

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