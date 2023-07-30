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OKUL KAYITLARI 2023: Anaokulu ve ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek? e-Devlet adrese dayalı okul sorgulama!

30.07.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuğum hangi okula başlayacak, sorusu çocuğunu ilkokula kaydettirmek isteyen velilerin gündeminde yer aldı. Okul kayıt işlemlerini tamamlayacak olan vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesi üzerinden e okul kayıt sorgulama sayfasından bilgi edinebiliyorlar. MEB tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda 11 Eylül Pazartesi günü açılacak olan okullarda 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için kayıt tarihleri de belli oldu. Peki, Okul kayıtları başladı mı, ne zaman bitiyor?

Okul kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 16 Haziran'da karnelerin dağıtılmasıyla yaz tatili başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okulların 11 Eylül tarihinde açılacağı kesinleşti. Öğrencilerini okullara kaydettirmek isteyen veliler, anaokulu, ilkokul ve liselerin kayıt tarihlerini araştırıyorlar. İşte okullarda kayıt başlangıç, bitiş tarihleri ve detaylar...

İLKOKUL KAYIT TARİHLERİ

Milyonlarca velinin gündeminde yer alan ilkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 14 Ağustos Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Kayıt için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.

11 Eylül’de başlayacak olan okullarda 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

İLKÖĞRETİM KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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İLKOKUL 1. SINIF KAYDI İÇİN YAŞ SINIRI NEDİR?

2017 doğumlu öğrencilerin kaydı ilkokul 1. sınıfa yapılacaktır. 2017 Ekim, Kasım ve Aralık ayı doğmlu çocukların 1. sınıf kaydı, veli dilekçesiyle bir yıl ertelenebilir veya bu çocukların kaydı veli başvurusuyla anasınıfına yaptırılabilir.

2018 ve 2019 doğumlu çocukların kaydı anaokuluna yapılacaktır.

Veliler çocuklarının sınıf ve şubelerini e-devlet şifresini kullanarak 3 Eylül 2023 Pazar gününden itibaren öğrenebilir. 4 Eylül 2023 Pazartesi günü sınıf listeleri okul kapılarına asılacaktır.

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ANAOKUL KAYIT TARİHLERİ

2023-2024 ders yılında anaokuluna 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle;

57-68 Aylık çocukların kaydı öncelikle yapılacaktır.

30 Eylül 2023 tarihi itibariyle yaşça 1. sınıfa kayıt hakkı olan 69, 70, 71 aylık çocukların kaydı veli dilekçesi ile anasınıfına yapılabilecektir.

45-56 aylık çocuklar için bir sabahçı, bir öğlenci olmak üzere iki şube açılacaktır.
Anaokulunda ikili eğitim yapılmaktadır.

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2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Anaokulu ve İlkokul birinci sınıfların uyum eğitimi 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Birinci dönem; 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecektir.

Birinci dönem ara tatili; 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yarıyıl tatili; 22 Ocak - 4 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecektir.

İkinci dönem ara tatili, 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

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