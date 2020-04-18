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Okul müdürü, belde esnafına maske dağıttı

OSMANİYE HABERLERİ  | 18.04.2020 10:20 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Atalan Ortaokulu Müdürü Uğur Kösek, Atalan Beldesinde faaliyet gösteren belde esnaflarına maske dağıttı.Atalan Ortaokulu Müdürü Uğur Kösek, beldedeki bütün esnaflara maske dağıtımı yaparak, “Bu zorlu süreçte bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Atalan Ortaokulu Müdürü Uğur Kösek, Atalan Beldesinde faaliyet gösteren belde esnaflarına maske dağıttı.
Atalan Ortaokulu Müdürü Uğur Kösek, beldedeki bütün esnaflara maske dağıtımı yaparak, “Bu zorlu süreçte bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik. Vatandaşımızla daima iç içe olup bire bir temasta bulunan esnaflarımıza maske dağıtımında bulunduk. Okul olarak böyle bir farkındalık yapmaya çalıştık. Esnaflarımızda bizlere teşekkür ederek, yaptığımız bu örnek davranıştan dolayı bizlere teşekkür ettiler. Çünkü bugünlerde gidecek, geride bir anı olarak kalacak. Bizde vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza tekrar yeniden sağlıklı günlere kavuşmayı dileyerek maske dağıttık” dedi.

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