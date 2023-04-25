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Okul ne zaman kapanıyor 2023? Yaz tatili ne zaman başlayacak? 2023 okul takvimi

25.04.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz tatili, okulların ne zaman kapanacağını merak eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı nisan ara tatili bitimiyle okul kapanış tarihi araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci 12 Eylül 2022'de başlayan dönemin sonunu bekliyor. Peki, okul ne zaman kapanıyor 2023? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte 2023 okul takvimi...

Okul ne zaman kapanıyor 2023? Yaz tatili ne zaman başlayacak? 2023 okul takvimi

24 Nisan Pazartesi itibarıyla ders başı yapan öğrenciler yıl sonu tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından birçok ilde okul açılış tarihi ertelenmişti. 20 Şubat 2023 Pazartesi günü 10 il hariç diğer bütün illerdeki okullarda ders zili yeniden çaldı. Ara tatilin de bitmesiyle yaz tatili aramaları sıklaştı. İşte yaz tatili, yıl sonu tatili için detaylar...

OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2023?

20 Ocak'ta ilk dönem bitmiş ve karnelerin alınmıştı. Normal şartlarda ikinci dönem tatili 6 Şubat 2023 Pazartesi günü sona erecek ve okullar yeniden açılacaktı. Ancak Kahramanmaraş
depremleri nedeniyle okulların başlangıcı 20 Şubat'a kadar uzatıldı. Bu yıl ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 aralığına denk geldi. Ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşti. Okulların kapanacağı tarih ise 16 Haziran 2023 olacak. Bu tarihten itibaren yaz tatili başlayacak.

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2023 - 2024 OKUL TAKVİMİ

Okullar bu sene 16 Haziran 2023 Cuma günü kapanacak.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin olası tarihlerine göre; Okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

2024 yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. İkinci dönem 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

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