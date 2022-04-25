SİVAS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu ve ana sponsor Türkiye İş Bankasının katkılarıyla düzenlenen Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği müsabakaları, Sivas'ta başladı.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun açılış töreninde konuşan Sivas Vali Vekili Adil Nas, müsabakalara katılanlara başarı diledi.

Satranç sporunun desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Nas, "Diğer bütün spor dallarında olduğu gibi çok erken yaşta satranç sporuna başlanmasının ileride düzenlenecek dünya satranç turnuvalarında ülkemizden dünya şampiyonlarının çıkmasına vesile olacağını düşünüyorum. Zaten satranç 7'den 70'e herkesin yaptığı bir spor dalıdır." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Sivas'ın her hafta farklı bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını söyledi.

Sporculara başarı dileyen Bilgin, "İnşallah dolu dolu geçen bir şampiyonadan sonra Sivas'tan memnun kalarak ayrılıp daha sonra farklı organizasyonlarla da sizlerle bir ve beraber olacağız. İnşallah önümüzdeki süreçte daha güzel organizasyonlarda şehrimizi buluşturacağız. İlimize gelerek bu yarışmaya katılan çok değerli gençlerimize, sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay da satranca ilginin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Satrancı ülkenin her tarafına yaymaya çalıştıklarını aktaran Tülay, şunları kaydetti:

"Yaptığımız projeler ve çalışmalarla Türkiye Satranç Federasyonu, lisanlı sporcu sayısı açısından 64 spor federasyonunun önünde yer almaktadır. Bugün 1 milyon 50 bin lisanlı sporcumuzla her zaman övünüyoruz, gurur duyuyoruz. Elbette bugün bu noktaya gelebilmemizde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, sponsorlarımızın ve sizler gibi satranca emek vermiş kişilerin çok önemli katkıları var. Şampiyonaya katılanlara başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından il protokolü, müsabakaları başlattı.

81 ilde gerçekleşen mahalli yarışmaların ardından 8 ilde düzenlenen grup yarışmalarında finale yükselen 168 okul takımı, Türkiye Birinciliği müsabakalarında zirve mücadelesi verecek.

Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 600'ü aşkın sporcudan oluşan genel ve kız okul takımları, kendi kategorilerinde ilk dörde girip Türkiye derecesi elde etmeye çalışacak.

Müsabakalar, 29 Nisan'da sona erecek.

