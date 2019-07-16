Okula gidebilmek için nehri naylon poşet içinde geçen Vietnamlı çocuklar

Vietnam’ın kuzeyinde yer alan Huoi Hua köyünde çocuklar okula ulaşabilmek için akla hayale gelmeyen bir yöntem kullanıyorlar. Ülkemizde de özellikle kırsal bölgede okula ulaşım konusunda ciddi sıkıntılar olduğu malum. Öğrenciler yetişkinlerin yardımıyla teleferik, sal, vb. tehlikeli yöntemlerle okula ulaşmaya çalışıyor. Ancak Vietnam’daki çocuklar yol üzerinde bulunan nehri aşmak için tehlikeli bir o kadar da korkutucu bir yöntem kullanmak zorunda. Çocuklar nehri içine girdikleri bir naylon poşet vasıtasıyla geçiyorlar.

okula gitmek için poşete giriyorlar!

Huoi Hua köyünde yaşayan öğrenciler her sabah gözlerini bu harika manzaraya açıyorlar. Bu köy, Vietnam’ın kuzeyindeki Dien Bien bölgesinde bulunan, ulaşımı en zor ve uzak köylerden biri. 75 haneli köyün toplam nüfusu 500 kişi.

Normalde çocuklar “sel sezonu” dışında okula ulaşma için bambudan yapılmış bu köprüyü kullanıyorlar. Ancak sel döneminde sular bu köprüyü tabiri caiz ise yutuyor. Bu zamanlarda insanlar köprüyü kullanamadıkları için karşıya yine bambudan yapılmış ilkel salları kullanarak geçiyor.

Ancak bir ipe bağlı olarak çalışan bu salı kullanmak güçlü yetişkinler için bile son derece zor. Akıntı o kadar güçlü ki yetişkinler bile bu yöntemi kullanmakta zorlanıyor. Bu sebeple çocukların bu sala binmesi kesinlikle yasak, ancak yanlarında yetişkin varsa ve çok gerekliyse izin veriliyor.

Bu köydeki çocuklar okula gitmek için son derece normal şekilde hazırlanıyorlar. Tıpkı dünya genelindeki diğer yaşıtları gibi kahvaltı ediyorlar, giyiniyorlar ve ardından okula ulaşmak için ormanın içinden geçen bir yolculuğa hazırlanıyorlar. Okula gidiş beş saat, dönüş 5 saat sürüyor.

Ancak kıyafetleri ve eşyaları ıslanmadan okula ulaşmaları pek kolay olmuyor. Bu sebeple bütün eşyalarını bir araya getirip bağlıyorlar. Bu hem eşyalarını taşımayı kolaylaştırıyor hem de onları nehirden geçmek için hazır hale getiriyor. Ancak nehri ıslanmadan nasıl geçtiklerini öğrenince çok şaşıracaksınız.

Eşyalarını bağlayarak bir araya toplayan öğrenciler daha sonra bunları yetişkinlere veriyor. Yaklaşık 50 öğrenci tek tek bunu yapıyor ve hazırladıkları eşyaları yetişkinlere veriyorlar. Onlar da aldıkları bu eşyaları büyük boy bir naylon poşetin içine koyuyorlar. Ancak poşete giren tek şey öğrencilerin eşyaları değil!

Poşetin içindeki en önemli şey öğrencilerin eşyaları değil. Öğrencilerin de poşetin içine girmesi gerekiyor! Evet yanlış okumadınız, öğrenciler de poşetin içine giriyor. Korkutucu olsa da karşıya geçmeleri için en güvenilir yol bu. Ancak eğitimlerine devam edebilmelerini için bunun tek yol olduğunun farkındalar, bir diğer yol ise gelecekte yoksulluktan kurtulup daha sağlıklı ve tehlikesiz yollar yapabilmeleri.

Naylon poşetin içine giren çocuklar karşıya geçmeleri için nehre öylece bırakılmıyor. Çocukları nehrin karşısına bir akraba veya güçlü bir yetişkin geçiriyor. Anneler nehrin kıyısında yürekleri ağzına gelerek onların geçişini izlese de köylüler nehri geçmek için en güvenilir yolun bu olduğunda hemfikirler.

Bu yöntem oldukça tehlikeli, çünkü yanlış gidebilecek pek çok şey var. Yetişkin poşeti elinden kaçırsa veya en ufak bir hata yapsa çocuğun güçlü akıntıya karşı koyabilmesinin imkanı yok. Ancak yetişkinler taşıdıkları kargonun ne kadar kıymetli olduğunu farkında, bu işi tüm dikkatlerini vererek itinayla gerçekleştiriyorlar.

Yetişkinler korkulacak bir şey olmadığını söylese de çocukların çoğunun korkusu gözlerinden okunuyor. Karşıya geçen arkadaşlarına korku dolu gözlerle bakarak kendi sıralarını bekliyorlar. Okula ulaşabilmek için hayatlarını tehlikeye attıklarının farkındalar, ancak eğitim alabilmek için başka yollarının olmadığını da biliyorlar. Eğitimin önemini çok iyi bilen bu çocuklar, bu uğurda korkarak da olsa tehlikeyi göze alıyorlar.

Neyse ki çocuklar yalnız değil, tüm köy onları uğurlamaya geliyor. Nehri geçen çocuklar yalnız bırakılmıyor, tüm köy olası bir tehlikeye karşı hep beraber onları yolcu etmeye geliyor. Her şeyin yolunda gittiğinden, tüm çocukların güvenle karşıya geçtiğinden emin olmadan geri dönmüyorlar.

Bu türden bir taşıma son derece tehlikeli, ancak her zaman kullanmak zorunda olmamaları tek avuntuları. Köylüler belediyeden daha güçlü ve sürekli kullanabilecekleri bir köprü istemiş. Ancak kaynakların yetersiz olması sebebiyle yeni bir asma köprünün yapımına henüz başlanamamış.

Bu sebeple çocukları nehirden naylon poşet içinde karşıya geçirmek hala tek yol. Nehrin karşısına geçen çocuklarda büyük bir rahatlama görülüyor, hele ki eşyaları da hiç ıslanmamışsa.

Aileler çocuklarını böylesine bir riske atmaktan dolayı son derece rahatsız. Sel dönemi boyunca nehri geçmek yetişkinler için bile oldukça tehlikeli. Böyle olunca çocuklarını naylon poşet içinde nehre bırakan aileler çok endişeli. Ancak yeterli parayı bulup sağlam bir köprü yaptırıncaya kadar bulabildikleri en güvenilir ve tek çözüm de maalesef bu. Sanırız plastiğin en faydalı kullanımlarından biri bu oluyor.

Nehri geçmek yolculuğun bitmesi demek değil. Aksine nehri geçtikten sonra yolculuk daha yeni başlıyor. Okul yolunda nehir karşılarına çıkan engellerden biri, daha almaları gereken uzun bir yol var çocukların.