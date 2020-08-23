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Okula molotofkokteyli atan 2 sanığa 36'şar yıla kadar hapis istemi

ADANA HABERLERİ  | 23.08.2020 11:43 | Son Güncelleme

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında Ceyhan ilçesinde 2 okula molotofkokteyli attıkları öne sürülen 2 kişi hakkında 4 ayrı suçtan 36'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı - İddianamede sanıkların suçlamaları inkar etmelerine rağmen olaya ilişkin kamera kayıtlarıyla teşhis yapıldığı yer aldı

SATUK TOPALOĞLU - Adana'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında Ceyhan ilçesinde 2 okula molotofkokteyli ile saldırı gerçekleştirdikleri ve örgüt adına aktif faaliyet gösterdikleri ileri sürülen 1'i kadın 2 sanık hakkında 36'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları ve Ceyhan'daki iki okula molotofkokteyli ile saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen şüpheliler M.A. ve M.B. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "Kamu malına zarar verme" ve "Terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 36'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, müşteki anlatımları, olay yeri inceleme raporu, Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğünce hazırlanan uzman bilirkişi raporu ve tutanaklara yer verilen iddianamede, M.A. ve M.B'nin terör örgütü PKK/KCK mensubu kişilerle irtibat ve iltisaklı olduğu belirtildi.

İddianamede, zanlıların 20 Ocak 2016'da yüzleri maskeli şekilde İsmail Ayşe Önük İlköğretim Okulu ve Arif Hasan Bilici İmam Hatip Ortaokulunun birinci katının pencere camından içeriye molotofkokteyli attıkları ve okul duvarına terör örgütünün, cebir, şiddet, tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek ve teşvik edecek şekilde yazılar yazdıkları ifade edildi.

M.A. ve M.B'nin HTS verilerinde birbirleriyle görüştüklerinin, olay günü ikametlerinde olduklarını iddia etmelerine rağmen okul yakınlarından cep telefonlarının baz istasyonu sinyallerinin belirlendiği aktarıldı.

İddianamede sanıkların, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın yönetim kadrosunun yayın organları vasıtasıyla ilettiği "eylem çağrısı" üzerine okula saldırı düzenledikleri ve suçlamaları inkar etmelerine rağmen olaya ilişkin kamera kayıtlarının Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğünce incelenmesiyle teşhis yapıldığı belirtildi.

- İkametlerinde örgütsel dokümanlar ele geçirildi

İddianamede sanıkların ikametlerinde, hakkında toplatılma kararı bulunan örgütsel dergi, doküman, gazete küpürleri ve bez parçalarının ele geçirildiği aktarıldı.

M.A. ve M.B'nin saldırıda kullandıkları molotofkokteyllerinin de yangın başlatıcı ve hızlandırıcı maddeler içerdiğinin tespit edildiği bildirilen iddianamede, sanıkların iştirak ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu ve PKK/KCK içerisinde çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk barındıran eylemlerde bulundukları kaydedildi.

Sanıkların, suçlarını teyit eden birçok delil bulunmasına karşın inkar odaklı savunma yaptıkları aktarılan iddianamede, M.A. ve M.B'nin üzerlerine atılı suçlamalardan ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.

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