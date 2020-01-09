YURTHABER
  4. Okulda akıl ve zeka oyunları atölyesi

Okulda akıl ve zeka oyunları atölyesi

SAMSUN HABERLERİ  | 09.01.2020 16:05 | Son Güncelleme

Samsun Bafra Şehit Burak Perçin İlkokulunda akıl ve zeka oyunları atölyesi açıldı.Şehit Burak Perçin İlkokulu’nda 2/D sınıfı velisi Nuray Çelik’in katkıları ile yapılan akıl ve zeka oyunları atölyesine valilik onayıyla "Fevzi Çelik Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi" ismi verildi.Okul Müdürü Hasan Uçar, “Akıl ve zeka oyunları atölyemiz, 30 öğrencinin aynı anda altı farklı akıl ve zeka oyunlarından faydalanma imkanı sağlıyor.

Samsun Bafra Şehit Burak Perçin İlkokulunda akıl ve zeka oyunları atölyesi açıldı.
Şehit Burak Perçin İlkokulu’nda 2/D sınıfı velisi Nuray Çelik’in katkıları ile yapılan akıl ve zeka oyunları atölyesine valilik onayıyla "Fevzi Çelik Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi" ismi verildi.
Okul Müdürü Hasan Uçar, “Akıl ve zeka oyunları atölyemiz, 30 öğrencinin aynı anda altı farklı akıl ve zeka oyunlarından faydalanma imkanı sağlıyor. Ayrıca atölyede yaklaşık 500’e yakın kitap mevcut. Öğrencilerimiz okuma salonu olarak kullanabilecekler” dedi.
Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, "Bakanlığımız 2023 vizyonu hedefi doğrultusunda okullarımızda çeşitli alanlarda atölyeler açarak öğrencilerimizin hizmetine sunmaktayız. Bugün de Şehit Burak Perçin İlkokulunda değerli bir velimizin sponsorluğunu yaptığı akıl ve zeka oyunları atölyemizin açılışını yaparak faaliyete geçirmiş olduk” diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanlığının atölye çalışmalarının öğrencilerin zeka, kişisel gelişim, el beceri ve sanatlarını ortaya çıkarmasına fırsat verdiğini, bunu da benimseyerek desteklediklerini ifade eden Kaymakam Cevdet Ertürkmen, hayırsever adına programa katılan yakınına teşekkür plaketi verdi. Atölye açılışı sonrası Rüzgar Kayra Yılmaz adlı öğrenciyle satranç müsabakası yapan Kaymakam Ertürkmen, öğrencilerle ve öğretmenlerle eğitim-öğretim üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Açılışa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Yüksel Aydın, Zekeriyya Akbağ, Okul Aile Birliği Başkanı Abdullah Yıldırım, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
19 Mayıs’ta Türkçe Sokağı açıldı19 Mayıs’ta Türkçe Sokağı açıldı
Başkan Mustafa Demir: "Samsun, sanatta adından söz ettirmeli"Başkan Mustafa Demir: "Samsun, sanatta adından söz ettirmeli"
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Şeker Piliç markası icradan satışa çıkacak

Şeker Piliç markası icradan satışa çıkacak

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

GÜNCELLEME 2 - Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCELLEME 2 - Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

Samsun Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:22
Sabah
07:53
Öğle
12:46
İkindi
15:08
Akşam
17:30
Yatsı
18:56

Samsun Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Serap Eczanesi
Ilkadim
Unkapanı Eczanesi
Ilkadim
Zümrüt Eczanesi
Ilkadim
Begüm Eczanesi
Atakum
Fakülte Eczanesi
Kurupelit
Derecik Eczanesi
Derecik
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Vali Kaymak: "Ülkemiz 2023 hedeflerine ulaşacaktır"

Vali Kaymak: "Ülkemiz 2023 hedeflerine ulaşacaktır"

Mezarlık fiyatları dudak uçuklatıyor

Mezarlık fiyatları dudak uçuklatıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.