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Okulda boyama çalışmaları yapıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 21.08.2020 20:10 | Son Güncelleme

öğretim dönemi öncesinde boyama çalışmaları tamamlandı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 21 Eylül’de yüz yüze eğitim vereceğini açıklamasının ardından Düzce’de okullarda hazırlıklar tüm hızı ile devam ediyor.

öğretim dönemi öncesinde boyama çalışmaları tamamlandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 21 Eylül’de yüz yüze eğitim vereceğini açıklamasının ardından Düzce’de okullarda hazırlıklar tüm hızı ile devam ediyor. ‘Okulum Temiz’ belgesi alabilmek için çalışmalarını hızlandıran Nejdet Bıçakçıoğlu İlkokulu, ilk olarak okulun önce dış sonra iç boya çalışmalarını tamamladı. Okulun iç kısımlarında yeni gelen temizlik kılavuzuna düzenleme çalışmaları yapılacak. Okul 21 Eylül’de yüz yüze başlayacak olan eğitim öğretim öncesi tüm hazırlıkları tamamlayacak.

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