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Okulda serinleten eğitim

02.08.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar’ projesi çerçevesinde kurulan portatif yüzme havuzları ile okul bahçelerini yüzme eğitim merkezlerine dönüştürdü.

Okulda serinleten eğitim

Çocukları eğitim aldıkları havuzda ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Çocuklarımızın neşesine şahit olmak büyük mutluluk” dedi.

Bursa’nın sporda da marka kent olması, sporun tabana yayılarak 7’den 70’e herkesin sporla buluşması ve özellikle yeni neslin boş zamanlarını sporla iç içe geçirmesi için farklı projeleri hayata getiren Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde de okul bahçelerini havuzlarla renklendirdi. ‘Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar’ projesi çerçevede; Osmangazi’de Lütfü Banuşoğlu İlkokulu ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel İlkokulu, Yıldırım’da Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu ve Kestel’de Şehit Mustafa Kurt Ortaokulu bahçesine portatif yüzme havuzları kuruldu. Yarı olimpik yüzme havuzlarına yakın olarak 12x24 metre ebatlarında ve 1.20 metre derinliğindeki havuzların yanı sıra, aynı alanda çocukların yaz tatilini keyifli atmosferde geçirebilmeleri için oyun ve spor alanları oluşturuldu. 26 Ağustos’a kadar devam edecek proje çerçevesinde , uzman eğitmenlerle 6-13 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.

Proje çerçevesinde yaklaşık 5 bin çocuğun yüzme sporuyla buluşması hedeflenirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Yıldırım ilçesindeki Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu bahçesine kurulan havuzda yüzme eğitimi alan çocukları ziyaret etti. Küçük yüzücülerle sohbet edip, şakalaşan Başkan Aktaş, “Bursa’da hayat çocuklara ve gençlere güzel derken, aslında bunu bir motto olarak değil, bir yaşam biçimi olarak hayata geçiriyoruz ve buna dair yatırımlar yapıyoruz. Bunlar bizim geleceğimiz, bunlar bizim yarınlarımız, şehrimizin ve ülkemizin ilerdeki yöneticileri. Onları sporla, kültürle, bilimle ve sanatla büyütmek istiyoruz. Bursa’da 13 tane yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuz var ama 3 milyonu aşan nüfusa çok yeterli bir sayı değil. Kurduğumuz portatif havuzlarla çocuklarımızı bu imkanla buluşturuyoruz. Onların neşelerine şahit olmak benim için de büyük bir mutluluk” diye konuştu.

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