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  4. Okullar Arası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği tamamlandı

Okullar Arası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği tamamlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.16 Aralık 2019 - 06 Ocak 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Argıncık Futbol Sahasında düzenlenen müsabakalara 23 Okuldan 414 sporcu katıldı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
16 Aralık 2019 - 06 Ocak 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Argıncık Futbol Sahasında düzenlenen müsabakalara 23 Okuldan 414 sporcu katıldı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda 1. Özel Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Vakfı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi(A), 2. Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi (A), 3. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A) ve 4. Atatürk Anadolu Lisesi (A) oldu.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin ve Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi.

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