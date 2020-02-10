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Okullar arası Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası tamamlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.02.2020 17:31 | Son Güncelleme

Okullar Arası Genç Erkek-Kız Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası yapılan final müsabakaları ile tamamlandı.7-9 Şubat 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen müsabakalara 25 kız, 25 Erkek takımı olmak üzere 28 ilden toplamda 200 sporcu katıldı.

Okullar Arası Genç Erkek-Kız Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası yapılan final müsabakaları ile tamamlandı.
7-9 Şubat 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen müsabakalara 25 kız, 25 Erkek takımı olmak üzere 28 ilden toplamda 200 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda; Erkeklerde; 1. Özel Yalova İstek Anadolu Lisesi (Yalova), 2. Özel Beylikdüzü Medeniyet Anadolu Lisesi (İstanbul), 3. Özel Ankara Aziziye Anadolu Lisesi (Ankara) ve 4. Özel Batman Final Anadolu Lisesi (Batman) olurken, Kızlarda; 1. Habibler Anadolu Lisesi (İstanbul), 2. Özel Genç Sultan Anadolu Lisesi (Kayseri), 3. Kocasinan 75.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi (Kayseri) ve 4. Özel Batman Final Anadolu Lisesi (Batman) oldu.
Müsabakaların ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin tarafından verildi.

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Kocasinan
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Kocasinan
Ayan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Alçılar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aslım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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