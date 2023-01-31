Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitecek? Öğrencilerin gözü bu haberde

15 tatilin tadını çıkarmaya devam eden öğrenciler, okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Okulların açılmasına, ikinci dönemin başlamasına kısa bir süre kaldı. Okul dönemi 16 Haziran 2023'te öğrencilerin karne almasıyla sona erecek. Peki okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili 3 Şubat'ta bitiyor.

Araya hafta sonu tatili girdiği için öğrenciler, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü sınıflarda yer alacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Okullar 17 Nisan'da ara tatile girecek.

3 günlük tatilin ardından 2022-2023 eğitim öğretim dönemi 20 Nisan 2023'te kaldığı yerden devam edecek.



