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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 20 Şubat 2023 Pazartesi okul var mı? 71 ilde eğitim başlıyor!

18.02.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların ne zaman açılacağı 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremi nedeniyle yarıyıl tatili süresinin ülke genelinde uzatılması sonrası merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim döneminin ikinci yarı yılına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, okullar ne zaman açılacak? 20 Şubat 2023 Pazartesi okul var mı? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 20 Şubat 2023 Pazartesi okul var mı? 71 ilde eğitim başlıyor!

Okullar ne zaman açılacak? Merak edilen soru Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması ile yanıt buldu. Okulların açılacağı tarih 20 Şubat olarak duyuruldu. Bakan Özer, "Pazartesi günü 71 ilde eğitime başlıyoruz." dedi. İşte okullara ilişkin detaylar....

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Okullar 20 Şubat'ta başlıyor.

10 ilde eğitime ne zaman başlanacağı ise salı günü belli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında, "Deprem bölgesinde tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır." ifadesini kullandı.

BAKAN ÖZER'DEN DEPREM BÖLGESİNDEKİ OKULLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA: "SALI GÜNÜ AÇIKLAYACAĞIZ"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız."

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