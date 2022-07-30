Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 Eğitim ve öğretim dönemi ne zaman başlıyor? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Okullar ne zaman açılacak? sorusu son günlerde gündemden düşmüyor. Yaz tatili döneminde olan öğrenciler okulların ne zaman açılacağını ve beraberinde yaz tatilinin ne zaman biteceğini sorguluyor. MEB 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre tarihler belli oldu. İşte MEB 2022 - 2023 eğitim ve öğretim yılı tarih bilgisi...

2022/2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrecilerin yaz tatili11 Eylül tarihinde sona ermiş olacak. 12 Eylül 2022 itibariyle birlikte öğrenciler ve öğretmenler yeni ders yılı için okullara dönecekler.

