OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023? 1. Sınıf okullar ne zaman açılacak, ekimde mi? Gözler MEB'den gelecek açıklamada

Okulların açılış tarihi ağustos ayının son bulmasıyla birlikte merak edildi. Milyonlarca öğrenci 'Okullar ekimde mi açılacak?' ekranını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya dair açıklama geldi. Merak edilen bir diğer konu ise okulların 4 gün, hafta tatilinin ise 3 gün mü olacağı oldu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tarihler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2023-2024 Eğitim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

16 Haziran 2023 tarihinden beri yaz tatilinde olan milyonlarca öğrenci, 11 Eylül itibariyle ders başı yapacak.

1. SINIF OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, EKİMDE Mİ?

İlköğretime yeni kayıt yaptıranlar da dahil olmak üzere tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yeni eğitim öğretim döneminde okula başlayacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 eğitim öğretim yılı yayımladığı takvime göre, okullar 11 Eylül 2023 tarihinde açılacak.

2023 - 2024 OKUL TATİL TARİHLERİ

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

ikinci ara tatil ise 8 ile 12 Nisan tarihleri arası olacak.

2023 - 2024 eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.





