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Okullar ne zaman açılacak, 6 Şubat'ta okul tatil olacak mı? İşte 2023 okul takvimi

02.02.2023 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullar 23 Ocak'ta yarıyıl tatiline girmişti. Milyonlarca öğrenci şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. Sömestr tatilinin bitmesine az kala öğrenciler okullar ne zaman açılacak araştırmaya başladı. İlk dönemi bitiren öğrenciler ikinci dönem için oldukça heyecanlı. Okullar ne zaman açılacak, 6 Şubat'ta okul tatil olacak mı? İşte detaylar...

Okullar ne zaman açılacak, 6 Şubat'ta okul tatil olacak mı? İşte 2023 okul takvimi

Okullar ne zaman açılacak merak konusu oldu. Tatilin bitmesini istemeyen öğrenciler bir umut 6 Şubat'ta okul tatil olacak mı araştırmaya başladı. İkinci dönem önüüzdeki hafta pazartesi günü başlayacak. Oldukça heyecanlı olan öğrenciler 23 Ocak'ta ilk dönemi bitirip 15 tatile girmişlerdi. Peki Okullar ne zaman açılacak, 6 Şubat'ta okul tatil olacak mı? İşte 2023 okul takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

23 Ocak 2023'te öğrenciler için 15 tatil başlamıştı. Sömestr tatilinin bitmesine günler kala öğrencileri yeniden okul heyecanı sardı. Okullar 6 Şubat'ta ikinci dönem için eğitime başlayacaklar.

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İkinci dönem ne zaman başlayacak konusu öğrenciler arasında konuşulmaya devam ediyor. Milyonlarca öğrenci önümüzdeki hafta yani 6 Şubat Pazartesi günü ikinci dönemin ilk dersine girecekler.

2023 OKUL TAKVİMİ

Milli Eğiti Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim takvimini yayınlamıştı. İkinci dönemin yaklaşmasıyla tatil tarihleri de araştırılmaya başladı.

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Yaklaşık 19 milyon öğrenci için 6 Şubat 2023'te ikinci dönem başlayacak ve 17-20 Nisan 2023'te de ikinci ara tatil dönemine girilecek. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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