Okullar ne zaman açılacak merak konusu oldu. Tatilin bitmesini istemeyen öğrenciler bir umut 6 Şubat'ta okul tatil olacak mı araştırmaya başladı. İkinci dönem önüüzdeki hafta pazartesi günü başlayacak. Oldukça heyecanlı olan öğrenciler 23 Ocak'ta ilk dönemi bitirip 15 tatile girmişlerdi. Peki Okullar ne zaman açılacak, 6 Şubat'ta okul tatil olacak mı? İşte 2023 okul takvimi...
23 Ocak 2023'te öğrenciler için 15 tatil başlamıştı. Sömestr tatilinin bitmesine günler kala öğrencileri yeniden okul heyecanı sardı. Okullar 6 Şubat'ta ikinci dönem için eğitime başlayacaklar.
İkinci dönem ne zaman başlayacak konusu öğrenciler arasında konuşulmaya devam ediyor. Milyonlarca öğrenci önümüzdeki hafta yani 6 Şubat Pazartesi günü ikinci dönemin ilk dersine girecekler.
Milli Eğiti Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim takvimini yayınlamıştı. İkinci dönemin yaklaşmasıyla tatil tarihleri de araştırılmaya başladı.
Yaklaşık 19 milyon öğrenci için 6 Şubat 2023'te ikinci dönem başlayacak ve 17-20 Nisan 2023'te de ikinci ara tatil dönemine girilecek. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.