Okullar ne zaman açılacak, tatil ne zaman bitiyor? Bakan Mahmut Özer'den 71 il için tarih açıklaması

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından okullarda yarıyıl tatili süresi uzatılmıştı. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken diğer yandan okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Bu kapsamda öğrenciler ve veliler Okullar ne zaman açılacak, tatil ne zaman bitiyor? sorusununa yanıt arıyor. Bakan Mahmut Özer'den 71 il için tarih açıklaması geldi. İşte tüm detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." açıklamalarında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklaması ile 10 ile Elazığ'ı da dahil ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ise şöyle; "Deprem bölgesinde tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır. Deprem bölgesinde 1 Mart itibarıyla 10 ilimizde ki, buna Elazığ'ı ilave edeceğim şartları uygun okullarımızda eğitim, öğretime başlama imkanını veriyoruz."

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Özer, deprem bölgesindeki okullar için şu açıklamayı yaptı:

"71 ildeki eğitimi 20 Şubat'ta başlatacağımızı açıklamıştık. Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz.

Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de."

