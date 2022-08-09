Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 MEB eğitim ve öğretim yılı takvimi

Yeni eğitim-öğretim dönemini bekleyen pek çok kişi okulların ne zaman açılacağı konusunda arama motorlarında sorgulamalar yapıyor. Konuya ilişkin MEB eğitim ve öğretim yılı takvimini geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Peki yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022 okullar ne zaman açılacak? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrecilerin yaz tatili11 Eylül tarihinde sona ermiş olacak. 12 Eylül 2022 itibariyle birlikte öğrenciler ve öğretmenler yeni ders yılı için okullara dönecekler.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2022-2023 EĞİTİM TAKVİMİ

Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

LGS tercih sonuçlarının adayların erişimine açıldıktan sonra lise kayıtlarının başlayacağı düşünülüyor.



