Okullar ne zaman açılıyor, yarın mı? Liseler ne zaman açılacak? Maraton başlıyor!

Okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Araştırılan bir diğer konu ise liselerin hangi tarihte açılacağı oldu. Bilindiği üzere üniversitelerin açılış tarihi 2 Ekim'e ertelenmişti. İlkokul ve liselerin hangi tarihte açılacağı araştırılıyor. 2023 - 2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zisi 11 Eylül(yarın)'de çalacak. İşte Okulların açılış tarihi ve diğer detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR, YARIN MI?

16 Haziran'da kapanan okullar 11 Eylül itibariyle yeniden ders başı yapıyor. Velilere yönelik okula uyum rehberi sunumu 11 Eylül Pazartesi yapılacak, ikinci gün aile ve çocuklara okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak, kalan üç günde ise rehberlik uygulamalarına yönelik çocuklarla etkinlikler yapılacak.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Liseler de ilkokullar gibi 11 Eylül'de ders başı yapacak. Okul ders saatleri okuldan okula değişiklik göstermekte.

2023 - 2024 OKUL TATİL TARİHLERİ

Okullarda ilk ara tatil 13 - 17 Kasım tarihleri arasında yaşanacak. Tatil hafta sonu ile beraber 9 gün olacak.

15 Tatil, 22 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında uygulanacak.

İkinci dönem ara tatil ise 8-12 Nisan 2023 tarihleri arasında olacak.

Eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek ve yaz tatili başlayacak.





