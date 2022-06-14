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Okullar ne zaman kapanacak 2022? Okullar ne zaman tatil olacak? 2022 Yaz tatili ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

14.06.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullar ne zaman kapanacak, sorusunun yanıtı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detayları yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Plan yapmak isteyen kişiler ile rezervasyon yapıp yer ayırtmayı düşünen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki okullar ne zaman tatil olacak? Yaz tatili ne zaman, ayın kaçında başlıyor? İşte okulların kapanacağı tarih...

Okullar ne zaman kapanacak 2022? Okullar ne zaman tatil olacak? 2022 Yaz tatili ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

Okulların ne zaman kapanacağı ile yaz tatilinin başlayacağı tarih öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini internet sitesinde yayımlamıştı. Peki Okullar ne zaman kapanacak 2022? İşte Okullar ne zaman tatil olacak? sorusunun yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2022?

2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 6 Eylül 2021'de başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona eren birinci dönemin ardından ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayıp 19 Kasım 2021 Cuma sona ermişti.

İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan'da başladı, 15 Nisan'da sona erdi.

7 Şubat'ta başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Yaz tatili 17 Haziran Cuma günü karnelerin verilmesinin ardından başlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR?

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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Karne Milli Eğitim Bakanlığı
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