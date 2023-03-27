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OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2023: Okullar kapanıyor mu, ara tatil ne zaman? Bakan Özer duyurdu!

27.03.2023 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların kapanış tarihi ve nisan ara tatil öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci 'okullar ne zaman kapanıyor?' gibi konuları merak etmeye başladı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde öğrenciler ders başı yapmıştı. Peki okullar ne zaman kapanıyor? Okullar ne zaman ara tatile giriyor? Bakar Özer duyurdu...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2023: Okullar kapanıyor mu, ara tatil ne zaman? Bakan Özer duyurdu!

Okulların kapanış tarihi vatandaşlar tarafından merak edildi. Mart ayının sonuna gelinmesiyle birlikte okullarda 2. ara tatil tarihleri araştırılıyor. Okul takviminde değişiklik yaşanması gözleri ara tatil ve yıl sonuna çevirdi. Okullarda devam zorunluluğu aranmayacağı açıklanmıştı. Peki okullar ne zaman kapanıyor? Okullar ne zaman ara tatile giriyor? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

12 Eylül’de başlayan eğitim öğretim faaliyetlerine göre öğrenciler, dönem aralarında iki ara tatil ve birde yarıyıl tatili yapıyor. İkinci dönemin sona ermesiyle birlikte yaz tatili uygulanacak. Bu yıl okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü kapanacak.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den okulların kapanış tarihine ilişkin bir son dakika açıklaması geldi. Özer açıklamasında;

"2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

OKULLAR NE ZAMAN ARA TATİLE GİRİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin dönem aralarında yoğun ders temposundan uzaklaşması ve dinlenebilmesi için ara tatil uyguluyor.

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Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler, Ramazan bayramıyla benzer tarihlere denk gelecek. Normal şartlarda resmi tatillerden olan Ramazan bayramında öğrenciler ek olarak tatil yapıyordu.

2023 OKUL TATİLLERİ

  1. dönem başlangıcı 12 Eylül 2022

Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022

Yarıyıl Sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat (Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası 20 Şubat’ta okullar açıldı)

İkinci dönem ara tatili 17-20 Nisan 2023

2022-2023 Okulların kapanışı 16 Haziran 2023

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