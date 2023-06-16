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Okullar ne zaman kapanacak, bugün mü? MEB 2022-2023 yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar tatil oluyor!

16.06.2023 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların kapanış tarihi ve karnelerin verileceği saat 16 Haziran 2023 Cuma günü sebebiyle internette araştırılıyor. Birçok kişi "okullar bugün tatil mi olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Konuya ilişkin takvim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Birçok kişi, "Okullar ne zaman kapanıyor, ayın kaçında? 2023-2024 eğitim öğretim yılı okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Okullar ne zaman kapanacak, bugün mü? MEB 2022-2023 yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar tatil oluyor!

Okullar ne zaman kapanacak? Veli ve öğrenciler yaz tatili öncesi konuya ilişkin bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2022-2023 eğitim öğretim yılı karnelerin alınmasıyla birlikte son bulacak ve yaz tatili başlayacak. Peki, Okullar ne zaman kapanacak, bugün mü? MEB 2022-2023 yaz tatili ne zaman başlayacak?

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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar bugün (16 Haziran 2023 Cuma) kapanacak. Karnelerini alan öğrenciler yaz tatiline çıkacak.

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YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Okulların 16 Haziran 2023 Cuma günü kapanmasıyla beraber yaz tatili başlamış olacak.

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2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda 2023-24 eğitim öğretim dönemi 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

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