YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Okullarda dezenfekte çalışmaları

Okullarda dezenfekte çalışmaları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.11.2020 10:27 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde okullar yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dezenfekte edildi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, tarafından yapılan açıklamada, ’’ (Covid-19) tedbirleri kapsamında tatil edilen okullarımızda dezenfekte çalışmaları tamamlandı.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde okullar yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dezenfekte edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, tarafından yapılan açıklamada, ’’ (Covid-19) tedbirleri kapsamında tatil edilen okullarımızda dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Koruyucu kıyafetler ve özel donanımlarla okullarımızın her yerini dezenfekte ettik. Derslikler, oyun alanları, oyun grupları ile öğretmen ve idarecilerin kullandığı odalar temizlenerek öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi. Okullarımızdaki bu uygulamayı eğitim başladıktan sonra da her hafta sonu yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Test yapıyor, ateş ölçüyor, maskesizleri uyarıyor! Hizmet vermeye başladı! Test yapıyor, ateş ölçüyor, maskesizleri uyarıyor! Hizmet vermeye başladı!
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 27 Kasım Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:50
Öğle
12:53
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:08

Kütahya Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cuma

Armutlar Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Derman Eczanesi
Simav
Deva Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.