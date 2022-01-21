Okullarda karne heyecanı yaşandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler, törenlerle karnelerini alma sevinci yaşadı.

Adana'da ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 496 bin 600 öğrenci, karnelerini törenle aldı.

Vali Süleyman Elban, merkez Seyhan ilçesindeki Manas İlkokulunda öğrencilere karne dağıttı.

Elban, burada, öğrencilerle ailelerin de karne heyecanına ortak olduğunu söyledi.

Kentte, 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılının ilk yarı döneminin sorunsuz tamamlandığını vurgulayan Elban, şöyle konuştu:

"İlimizde 496 bin 600 öğrencimiz karne alıyor. Gerek pandemi gerek başka hususlarda ciddi bir sıkıntı yaşamadan bu süreç yönetildi ve ilk dönemin sonuna geldik. Başta İl Milli Eğitim Müdürü'müz Yaşar Koçak, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve eğitim camiamızın tüm personelleri, büyük bir özveriyle okullarımızdaki hem pandemi hem de başarılı eğitim öğretim sürecini yönettiler."

Vali Elban, öğrencilerin tatilde dinleneceğini anımsatarak, "Yavrularımız 15 gün dinlenecekler. Daha sonra tekrar sıkıntısız ikinci yarı döneme başlayıp, sağ salim bu dönemi bitirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimiz, bu tatilde dinlenmiş, yorgunluklarını atmış olarak tekrar okullarına dönerler diye düşünüyorum. Onlara da ikinci dönem için şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Mersin

Mersin'de de 303'ü özel 1301 eğitim kurumunda 393 bin 233 öğrenci karne alıp tatile çıkmanın sevincini yaşadı.

Vali Ali İhsan Su ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Toroslar ilçesindeki Kardelen Anaokulunda düzenlenen programa katıldı.

Öğrencilere karnelerini ve hediyelerini veren Su, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti.

- Hatay

Hatay'da yaklaşık 440 bin öğrenci, karne almanın heyecanı yaşadı.

Kentte 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karnesini alan öğrenciler tatile çıktı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, AA muhabirine, il genelindeki öğrencilerin karnelerini alarak tatile çıktıklarını söyledi.

Çerko, yılın ikinci döneminde de tüm öğrencilere başarı diledi.

- Osmaniye

Osmaniye'de 137 bin 162 öğrenci, yarıyıl tatili öncesi karnelerini aldı.

Münire Hanım İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Vali Erdinç Yılmaz, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi.

Yılmaz, törende, kentte 493 okulda 137 bin 162 öğrencinin yarıyıl tatiline girdiğini belirterek, "Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. İki haftalık tatili iyi değerlendirmelerini, bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Çocuklarımızın başarısı için hepimize görevle düşüyor. Burada aile, öğrenci, okul yönetimi ve öğretmenlerimizin gayreti önemlidir. Bu gayretler sayesinde kentimizde eğitim ve öğretim hizmetleri başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Umarım ikinci dönem de aynı başarıda devam ederiz." ifadelerini kullandı.

