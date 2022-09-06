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Okullarda maske takmak zorunlu mu? Bakan Koca açıkladı! Okullarda maske zorunluluğu geri gelecek mi?

06.09.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların açılmasına kısa bir süre kala maske zorunluluğu detayları merak edilmeye başlandı. İlkokul 1. sınıflarda yeni eğitim öğretim yılına bir hafta önceden başlarken, pandeminin hala sürmesi akıllara maske konusunu getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ise konu ile ilgili açıklama geldi. Peki okullarda maske takmak zorunlu mu? Okullarda maske zorunluluğu geri gelecek mi? İşte merak edilenler...

Okullarda maske takmak zorunlu mu? Bakan Koca açıkladı! Okullarda maske zorunluluğu geri gelecek mi?

Okullarda maske zorunluluğunun olup olmadığı öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlamış olacak. İlkokul 1. sınıflar ise 5 Eylül'de yeni eğitim yılına bir hafta öncesinde başlamış oldu. Bu durumda Okullarda Maske Zorunluluğu yeniden gündemde yerini aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi sürecinde okullarda alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verdi. Peki okullarda maske takmak zorunlu mu?

OKULLARDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanı Koca okulların açılmasıyla ilgili endişe edilmeli mi sorusuna, "Endişe edilmemeli, maske takmak isteyen olabilir, takabilirler. Ancak zorunlu değil. Bu anlamda çocuklarımız güvenle bundan sonraki süreçte hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edecekler. Koruma açısından bir önemli grup ise ek hastalığı olan çocuklarımız. Bu durumdaki çocuklarımızın aşılarını olmaları önemli, onların daha dikkatli korunması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Maske için genel anlamda artık bir zorunluluk olmayacak. Hastalık belirtisi hissedenler, başkasına bulaştırmamak için takmalılar. Ek hastalığı olan ve ileri yaştaki vatandaşlarımız kalabalık ortamlara girmeden önce maske takmalıdırlar" yanıtını verdi.

Ayrıca Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm okullarda ve kapalı mekânlarda öğretmen ve öğrencilerin maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını açıklamıştı.


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