Okullarda üst düzey güvenlik: Velilere anlık fotoğraflı bildirim gidiyor

İstanbul Arnavutköy Anadolu Lisesi'nde uygulanan üst düzey güvenlik sistemi, öğrenci ve velilerden tam not aldı. Okula giriş ve çıkışlarda kullanılan turnikeli sistem ile öğrencilerin fotoğraflı bildirimleri velilere anlık olarak iletilirken, online yoklama sistemiyle de öğrencilerin ders takibi yapılabiliyor. Denizli’nin Çivril ilçesinde Kılıçarslan Anadolu Lisesi de hayata geçirdiği kartlı geçiş ve turnike sistemiyle okul güvenliğinde yeni bir dönem başlattı.

Arnavutköy Anadolu Lisesi'nde hayata geçirilen güvenlik uygulaması kapsamında öğrenciler, kendilerine özel tanımlanan kartlarla turnikelerden geçerek okula giriş yapıyor. Sistem üzerinden öğrencilerin giriş ve çıkış anları fotoğraflı olarak kayıt altına alınırken, bu bilgiler anlık olarak velilerin telefonlarına gönderiliyor.

Öte yandan okulda uygulanan online yoklama sistemi sayesinde öğrencilerin hangi ders saatinde sınıfta olup olmadığı da dijital olarak takip edilebiliyor. Uygulamanın, hem güvenlik hem de eğitim takibi açısından önemli kolaylık sağladığı ifade ediliyor.

"İLK BAŞTA ÇOK TEDİRGİNDİM AMA ŞİMDİ İÇİM RAHAT"

Öğrenci velisi Rabia Karadeniz, uygulamadan memnuniyetini dile getirerek, "Başka bir yerden taşındık ve çocuğum bu okula nakil oldu. İlk başta çok tedirgindim, korkuyordum. Ama burası çok iyi bir okul.

Giriş ve çıkışlarda çocuğumun fotoğrafı ve saati bize geliyor. Okula girdiğini ve çıktığını anlık olarak görüyoruz. Bu sistem çok güzel" dedi.

Uygulanan üst düzey güvenlik protokolü dikkat çekiyor.

DENİZLİ'DE DE UYGULANDI

Denizli’nin Çivril ilçesinde Kılıçarslan Anadolu Lisesi, hayata geçirdiği kartlı geçiş ve turnike sistemiyle okul güvenliğinde yeni bir dönem başlattı.

Türkiye genelinde zaman zaman yaşanan okul saldırıları ve güvenlik zafiyetlerine karşı örnek bir model sergileyen okulda, 3 yıldır hiçbir olumsuzluk yaşanmazken devamsızlık oranları da dibe vurdu.

Denizli’nin Çivril ilçesinde eğitim veren Kılıçarslan Anadolu Lisesi, Okul Aile Birliği ve okul idaresinin iş birliğiyle "Güvenli Okul" projesini hayata geçirdi. 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde titizlikle uygulanmaya başlanan turnike sistemi ve kartlı giriş modeli, hem okulun çehresini değiştirdi hem de güvenlik standartlarını en üst seviyeye taşıdı.

Özellikle Türkiye'de son dönemlerde okullarda yaşanan şiddet olayları ve dışarıdan gelebilecek tehditler göz önünde bulundurularak başlatılan uygulama, okulu adeta "güvenli kale" haline getirdi. Kartlı sistem sayesinde okula yabancı bir şahsın girmesi imkansız hale getirilirken, öğrencilerin de ders saatleri içerisinde okul dışına izinsiz çıkış yapmasının önüne geçildi.

15 DAKİKA İÇİNDE VELİYE SMS GİDİYOR

Sistem sadece güvenliği değil, disiplini de beraberinde getirdi. Çivril’de bir ilk olma özelliği taşıyan projede, ders zili çaldıktan sonraki ilk 15 dakika içerisinde kartını okutarak giriş yapmayan öğrencinin velisine otomatik olarak bilgilendirme mesajı gönderiliyor. Bu sayede veliler, çocuklarının okulda olup olmadığını anlık olarak takip edebiliyor.

Uygulamanın meyvelerini topladıklarını belirten okul idaresi ve veliler, projenin başarısından memnun. Edinilen bilgiye göre, sistemin aktif olarak kullanıldığı son 3 yıllık süreçte okul içerisinde ve çevresinde hiçbir asayiş olayı veya ciddi huzursuzluk kaydedilmedi. Velilerden gelen yoğun talep üzerine başlatılan bu "sıfır tolerans" modeli, bölgedeki diğer eğitim kurumları için de örnek teşkil ediyor.
Kaynak: İHA

