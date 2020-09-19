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Okullarda ‘Yüz yüze eğitim’ temizliği

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.09.2020 11:35 | Son Güncelleme

21 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi Talas’taki okullarda dezenfekte ve hijyen çalışması yapılarak eğitim-öğretime hazır hale getirildi.Talas Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki okullardaki temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.

21 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi Talas’taki okullarda dezenfekte ve hijyen çalışması yapılarak eğitim-öğretime hazır hale getirildi.
Talas Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki okullardaki temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmalara ilave olarak koridorlar, sınıflar ve tuvaletlerde önce temizlik, sonra da hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Ayrıca okul bahçelerinde de bakım onarım ve temizlik işlemleri gerçekleştirildi.

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Kocasinan
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Efe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
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Erciyes Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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Yüksel Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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