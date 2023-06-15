OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2023-2024: Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? MEB eğitim öğretim takvimi

Okulların ne zaman açılacağı öğrenci ve veliler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü kapanacak. Öğrenciler 16 Haziran'da karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlamış olacak. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte MEB 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile okullaerın açılacağı tarih...

2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda 2023-24 eğitim öğretim dönemi 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

KARNE NOTU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Karne notları ile ilgili detaylar veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Ders notları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan e-okul ekranından görüntülenebilmektedir.

TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Teşekkür belgesi almaya hak kazanan öğrenciler dönem sonu not oralaması 70.00 ile 84.99 arasında olanlardır.

TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Takdir belgesi alacak öğrenciler ise dönem sonu not oralaması 85 ve üzeri olanlardır.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karne not ortalaması 1. yazılı puanının 2. ya da varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle tespit edilmektedir.

Bütün dersler için aynı işlem yapılır. Öğrenciler, ders başına başına çıkan notu ortalamalarının hepsini toplar. Toplanan not ortalamasını ise o döenm kaç ders aldıysa o rakama böler.

Böylelikle o dönemin karne not oralaması bulunmuş olur.

