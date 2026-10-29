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Bilecik’te miniklerin Cumhuriyet gösterisi mest etti: İzleyenler hayran kaldı

Bilecik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü, İstasyon Spor Salonu’nda düzenlenen törenle büyük bir coşku ve gurur içerisinde kutlandı. İl protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı törende, anaokulu öğrencilerinin sergilediği renkli gösteri izleyenlerden büyük beğeni topladı. Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşandığı programda, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bilecik’te miniklerin Cumhuriyet gösterisi mest etti: İzleyenler hayran kaldı

Bilecik Valisi Sayın Faik Oktay Sözer, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Kadircan Kottaş, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, il protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen kutlama programı, protokol üyelerinin vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye gelen Vali Sözer, Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur, heyecan ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Cumhuriyetin, aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği destansı mücadelenin en büyük eseri olduğunu vurgulayan Vali Sözer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Millî Mücadele’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla taçlandığını belirtti.

Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını, milletimizin bağımsızlık iradesinin, millî birlik ve beraberliğinin ve aydınlık yarınlara duyduğu inancın en güçlü ifadesi olduğunu dile getiren Vali Sözer, Cumhuriyetin kazanımlarını koruyarak gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Bilecik’te miniklerin Cumhuriyet gösterisi mest etti: İzleyenler hayran kaldı 1

"29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NI KUTLARIM"

Türkiye Yüzyılı hedeflerine de değinen Vali Sözer, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizin eğitimden sağlığa, bilimden teknolojiye, tarımdan sanayiye kadar her alanda gelişimini sürdürdü. Osmanlı Devleti’nin temellerinin atıldığı Bilecik’te de şehrin kalkınması, gelişmesi ve vatandaşların huzur ve refahı için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyetin geleceğinin gençlerin azmine, gayretine ve başarılarına bağlı olduğunu ifade ederek, millî ve manevi değerlerine sahip çıkan, bilim ve teknolojiyle kendisini geliştiren gençlerin Türkiye Yüzyılı’nın en büyük güvencesi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anarak tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım" dedi.

Bilecik’te miniklerin Cumhuriyet gösterisi mest etti: İzleyenler hayran kaldı 2

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİSİ MEST ETTİ

Konuşmanın ardından Bahçelievler Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteri, öğrencilerin okuduğu şiirler, Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının jimnastik, judo ve tekvando gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Bilecik’te miniklerin Cumhuriyet gösterisi mest etti: İzleyenler hayran kaldı 3

Programda ayrıca Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda ve spor müsabakalarında dereceye giren öğrenci ve sporculara ödülleri Vali Sözer tarafından takdim edildi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, gerçekleştirilen tören geçişiyle sona erdi.
Kaynak: İHA

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bilecik Anaokulu 29 ekim gösteri
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