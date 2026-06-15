Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Karne günü belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda son ders zili 26 Haziran 2026 Cuma günü çalacak.

Türkiye genelindeki milyonlarca öğrenci, eğitim öğretim yılını tamamlayarak aynı gün düzenlenecek karne törenleriyle yaz tatiline başlayacak. Böylece yaklaşık üç ay sürecek uzun tatil dönemi başlamış olacak.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Öğrencilerin merakla beklediği yaz tatiline sayılı günler kaldı.

15 Haziran 2026 tarihi itibarıyla okulların kapanmasına 11 gün bulunuyor.

Özellikle LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrenciler için yoğun geçen eğitim döneminin son günlerine girilirken, birçok öğrenci de yaz planları yapmaya başladı.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini eğitim öğretim yılının son günü olan 26 Haziran 2026 Cuma günü alacak.

Karne dağıtımının ardından öğrenciler yaz tatiline çıkarken, yeni eğitim yılı öncesinde uzun bir dinlenme fırsatı elde edecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre öğrenciler 26 Haziran Cuma günü karnelerini aldıktan sonra hafta sonuna girecek.

Resmi takvime göre yaz tatili fiilen 29 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacak. Böylece milyonlarca öğrenci yoğun geçen eğitim maratonunun ardından yaz tatilinin keyfini çıkarmaya hazırlanacak.

ÖĞRENCİLERDE TATİL HEYECANI ZİRVEDE

Eğitim yılının son haftalarına girilmesiyle birlikte okullarda tatil heyecanı da hissedilmeye başladı. Veliler yaz dönemi planlarını şekillendirirken, öğrenciler ise karne gününü ve uzun tatil dönemini sabırsızlıkla bekliyor.

Özellikle sınav sürecini tamamlayan öğrenciler için yaz tatili, dinlenme ve yeni döneme hazırlanma açısından önemli bir fırsat sunuyor.