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2026 KPSS Ön Lisans başvuruları başladı! KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

KPSS Ön Lisans başvuruları bugün başladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunu adaylar, başvurularını 10 Ağustos'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden veya başvuru merkezlerinden yapabilecek. İşte 2026 KPSS Ön Lisans başvuru tarihleri ve sınav takvimi...

2026 KPSS Ön Lisans başvuruları başladı! KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?
Çiğdem Berfin Sevinç

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu için başvuru süreci resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-KPSS Ön Lisans başvurularının 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

Ön lisans mezunlarının katılacağı sınav ise 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 29 Temmuz 2026 saat 09.45'ten itibaren elektronik ortamda;

  • ÖSYM Başvuru Merkezleri,
  • ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS),
  • ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması

üzerinden gerçekleştirebilecek.

2026 KPSS Ön Lisans başvuruları başladı! KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman? 1

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Başvuru işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda adaylara uyarıda bulunuldu.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak.

DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin duyurusuna göre, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Ön lisans düzeyinden DHBT'ye katılacak adayların, 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak KPSS Ön Lisans sınavına da başvuru yapmaları gerekiyor.

KILAVUZ YAYIMLANDI

2026 KPSS Ön Lisans ve DHBT'ye ilişkin başvuru şartları, sınav kuralları ve diğer tüm detaylar ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 KPSS Ön Lisans Kılavuzu'nda yer alıyor. ÖSYM, adayların başvuru işlemlerini tamamlamadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlattı.

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ÖSYM sınav KPSS Ön lisans başarı puanı
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