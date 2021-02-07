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Okur-yazar dostu Büyükşehir’den 5. hikâye yarışması

07.02.2021 12:02 | Son Güncelleme:
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleşecek olan hikâye yarışması başvuruları başlıyor.Büyükşehir Belediyesi tarafından okur-yazarlığa destek olmak ve teşvik etmek adına düzenlenen geleneksel hikâye yarışmasının beşincisi yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleşecek olan hikâye yarışması başvuruları başlıyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından okur-yazarlığa destek olmak ve teşvik etmek adına düzenlenen geleneksel hikâye yarışmasının beşincisi yapılacak. Ödüllü hikâye yarışmasında, birinciye 6 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 4 bin ve 3 adet mansiyon ödülü olarak biner TL olmak üzere toplam 18 bin TL, yarışmacıları destek ve teşvik için sunulacak.
Ulusal çapta düzenlenen ve her kesimin merakla beklediği hikâye yarışmasına geçtiğimiz yıllarda ilgi yoğun olurken, konusunun serbest olduğu 5. Hikaye Yarışması’na son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 Cuma olarak belirlendi. Yarışma sonunda belirlenen jüri üyeleri yarışmaya gönderilen çalışmaları değerlendirerek dereceye layık görülen hikâyeleri seçecek.
Seçici kurul üyelerinde ise şu isimler yer alıyor: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Narlı, Hikayeci/Eleştirmen Necip Tosun, Hikayeci Cemal Şakar, Hikayeci Güray Süngü, Hikayeci Abdullah Harmancı, Hikayeci Nurkal Kumsuz, Hikayeci Hüdaverdi Aydoğdu.

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