YURTHABER
  4. Okurluk atölyesine yoğun ilgi

Okurluk atölyesine yoğun ilgi

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.01.2020 17:37 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından Saatçi Ali Efendi Konağı’nda gerçekleştirilen okurluk atölyesine katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.İzmit Belediyesinin öncülüğünde gerçekleşen ve her yaş kitlesine ayrı ayrı hitap eden “İzmit’in İzleri” programı kapsamında Ocak ayının ilk etkinliği olan okurluk atölyesi önceki akşam Saatçi Ali Efendi Konağı’nda gerçekleştirildi.

Okurluk atölyesine yoğun ilgi

İzmit Belediyesi tarafından Saatçi Ali Efendi Konağı’nda gerçekleştirilen okurluk atölyesine katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.
İzmit Belediyesinin öncülüğünde gerçekleşen ve her yaş kitlesine ayrı ayrı hitap eden “İzmit’in İzleri” programı kapsamında Ocak ayının ilk etkinliği olan okurluk atölyesi önceki akşam Saatçi Ali Efendi Konağı’nda gerçekleştirildi. İzmit’in tarihi konaklarından biri olan Saatçi Ali Efendi Konağı’nda düzenlenen ve vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği okurluk atölyesinde bulunan katılımcılar, atölye lideri Dicle Çoban ile birlikte Raymond Carver’in “Tüyler” öyküsü üzerinde farklı bir çalışma yaptı. Öykü metninin okumasına yeni bakış açıları getiren, yazma teknikleri hakkında metnin sökümünü ve metnin bölümleriyle ilgili yorumlamalar getirme çalışmaları yapan katılımcılar etkinlikten oldukça memnun kaldıklarını ifade ettiler.
Atölye sonunda katılımcılar öğrendikleriyle en sevdikleri metinleri, sinema filmlerini bir kez daha gözden geçirerek yeni keşifler yapacaklarını ve bu etkinliklerin çoğalarak devam etmesini dilediklerini söyledi. İzmit Saatçi Ali Efendi Konağı’ndaki etkinlikler 18 Ocak Cumartesi Saat 19.00’da Gökhan Yılmazer ile ‘Naif Bey’in Konağı Gösterisi’ ve 19 Ocak Pazar saat 14.00’te Taner İnan’ın canlandıracağı Gölge Tiyatrosu ile devam edecek.

Okurluk atölyesine yoğun ilgi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ünlülerin tasarımcısından inanılmaz skandal! Annesi bile dehşete düştü Ünlülerin tasarımcısından inanılmaz skandal! Annesi bile dehşete düştü
82 yaşındaki Kadriye teyze, 2 yılda 30 tekerlekli sandalye bağışladı82 yaşındaki Kadriye teyze, 2 yılda 30 tekerlekli sandalye bağışladı
Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralıBariyerlere çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kağıthane Belediyesinden, "Ferdi Amatör Spor Kulüplerine Ödül Programı"

Kağıthane Belediyesinden, "Ferdi Amatör Spor Kulüplerine Ödül Programı"

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

GÜNCELLEME - Konya merkezli 20 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCELLEME - Konya merkezli 20 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon

Antalya'da dördüncü kattan düşen kişi öldü

Antalya'da dördüncü kattan düşen kişi öldü

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Taksim Trio, Bursa'da konser verdi

Taksim Trio, Bursa'da konser verdi

Kocaeli Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:46
Sabah
08:16
Öğle
13:14
İkindi
15:41
Akşam
18:03
Yatsı
19:27

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Deniz Eczanesi
Karamursel
Yeni Sağlık Eczanesi
Darica
Fatih Eczanesi
Izmit
Demet Eczanesi
Korfez
Dilek Eczanesi
Golcuk
Osmangazi Eczanesi
Darica
Umut Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Durhasan’da imar konusu konuşuldu

Durhasan’da imar konusu konuşuldu

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

İzmit Belediyes’nden yeni yıl öncesinde sıkı denetim

İzmit Belediyes’nden yeni yıl öncesinde sıkı denetim

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.