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Olağan Şüpheliler setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçirdi

06.04.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Exxen'de yayınlanacak olan Olağan şüpheliler dizisinde dublör olarak çalışan Aylin Akyüz, rol aldığı trafik kazası sahnesinde önce aracın üzerine sonra da yere düşerek yaralandı. Apar topar hastaneye götürülen genç oyuncunun beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Olağan Şüpheliler setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçirdi

Başrollerini Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Allen'in paylaştığı Olağan Şüpheliler dizisinin çekimlerinde talihsiz bir kaza yaşandı. Çekimler sırasında dublör olarak yer alan Aylin Akyüz isimli oyuncu trafik kazası sahnesi çekilirken feci şekilde yaralandı.

"SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR"

Sinema Televizyon Sendikası, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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"03.04.2021 tarihinde, yapımcılığını 1441 Productions'ın üstlendiği "Olağan Şüpheliler" isimli Exxen platformunda yayınlanacak dizi filmin çekimleri sırasında meslektaşımız Aylin Akyüz iş kazası geçirmiştir. Trafik kazası sahnesi sırasında dublör olarak görev alan arkadaşımız, önce aracın üstüne sonra da yere düşerek ağır yaralanmıştır. Kaza sonrası hastaneye yönlendirilen meslektaşımız, beyin kanaması sebebiyle yoğun bakıma alınmıştır. Hastanede ailesini ziyaret ettiğimiz ve olayla ilgili bilgi aldığımız Aylin Akyüz'ün durumu hala ciddiyetini korumaktadır. Meslektaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, ailesi, sevenleri ve tüm ekip arkadaşlarına geçmiş olsun diliyoruz. Adli mercilere de ulaşan bu elim olayın sorumlularının bulunması ve olası ihmallerin açığa çıkarılması için süreci dikkatlice takip ediyoruz. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

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Bennu Yıldırımlar
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