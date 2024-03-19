SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Olanlar oldu! Premier Lig'in köklü kulübü Nottingham Forest'a 4 puan silme cezası

Olanlar oldu! Premier Lig'in köklü kulübü Nottingham Forest'a 4 puan silme cezası

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.03.2024 08:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Nottingham Forest, mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 4 puan silme cezası aldı. İngiliz ekibinin karar itiraz etmesi bekleniyor. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 4 puan silme cezası aldı.

Ligin Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kurallarını (PSR) ihlal etmekle suçlanan Nottingham Forest'ın cezası, 7-8 Mart tarihlerinde üç kişilik bağımsız bir heyet önünde yapılan duruşmanın ardından bugün açıklandı.

İTİRAZ ETMESİ BEKLENİYOR

TELEMMGLPICT000371036403_17107882967580_trans_NvBQzQNjv4BqGOwTOcNsT81v1MmHHqCM5B6F7s3kpblV1P7cuXnG8UU

Bu cezayla bitime 9 hafta kala küme düşme hattına giren kırmızı-beyazlı kulübün, karara itiraz etmesi bekleniyor.

PSR'a göre üç yıllık dönemde takımların en fazla 105 milyon sterlin zarar etmesine izin veriliyor. Ancak üç yıllık mali dönemin ikisini Championship'te geçiren Nottingham Forest'ın, Premier Lig'deki ilk sezonunda 61 milyon sterlin zarar etme izni bulunuyordu.

YÜKSEK MAAŞ POLİTİKASI...

SEI_194145622

Mayıs 2022'de Premier Lig'e yükselmesinden bu yana 43 futbolcu için yaklaşık 250 milyon sterlin harcayan kırmızı-beyazlı ekibin puan cezası almasında yüksek maaş politikası da önemli rol oynadı.

Premier Lig'de bu sezon Everton da mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan ceza almış, temyiz başvurusunun ardından ceza 6 puana inmişti.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aziz Yıldırım çok sinirlendi! Olaylarla ilgili konuştu, ilk sözü...Aziz Yıldırım çok sinirlendi! Olaylarla ilgili konuştu, ilk sözü...
A Milli Takım'da şok! Cengiz ve Ferdi kadrodan çıkarıldıA Milli Takım'da şok! Cengiz ve Ferdi kadrodan çıkarıldı
Portekiz'de eşi benzeri görülmemiş olay! Hakem penaltı kararının gerekçesini tribünlere açıkladıPortekiz'de eşi benzeri görülmemiş olay! Hakem penaltı kararının gerekçesini tribünlere açıkladı
Anahtar Kelimeler:
İngiltere son dakika premier lig ligi ekipleri kulübün
En Çok Okunan Haberler
Banka kredi faizleri aldı başını gitti! Aylık 30 bin TL...

Banka kredi faizleri aldı başını gitti! Aylık 30 bin TL...

Cüneyt Özdemir'in 'Kanal İstanbul' sorusuna Murat Kurum'dan dikkat çeken yanıt

Cüneyt Özdemir'in 'Kanal İstanbul' sorusuna Murat Kurum'dan dikkat çeken yanıt

Egemen Korkmaz İrfan Can'a neden yumruk attığını böyle açıkladı!

Egemen Korkmaz İrfan Can'a neden yumruk attığını böyle açıkladı!

Acun Ilıcalı'dan hakem Halil Umut Meler'e çağrı!

Acun Ilıcalı'dan hakem Halil Umut Meler'e çağrı!

Fenerbahçe'den açıklama: Süper Lig'den çekilme...

Fenerbahçe'den açıklama: Süper Lig'den çekilme...

Portekiz'de eşi benzeri görülmemiş olay! Hakem penaltı kararının gerekçesini tribünlere açıkladı

Portekiz'de eşi benzeri görülmemiş olay! Hakem penaltı kararının gerekçesini tribünlere açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.