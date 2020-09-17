Olarenwaju Kayode Sivasspor’da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Olarenwaju Kayode’nin 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı. Forvet olarak görev yapan Kayode, bugün Sivas’a gelerek, Başkanvekili Erdal Sarılar’ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.
8 Mayıs 1993’te Nijerya’nın Ibadan şehrinde dünyaya gelen Tobi Olarenwaju Ayobami Kayode, ülkesinin Marvellous takımında futbola başladı. Ardından Fildişi Sahili ekibi ASEC Mimosas’a transfer olan Kayode sırasıyla; AFAD Djekanou, Luzern, Heartland, Maccabi Netanya, Austria Wien, Manchester City, Girona ve Shakhtar Donetsk forması giydi.
Kayode, geçtiğimiz sezon ise Süper Lig’de Gaziantep FK forması ile mücadele etti. Kayode, Gaziantep forması ile 27 maçta 10 gol atıp, 6 asist yaptı.
(İHA)
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