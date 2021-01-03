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OLAY İDDİA! Arda Turan hakeme kafa mı attı?

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.01.2021 16:29 | Son Güncelleme

Süper Lig'de haftaya lider olarak giren Galatasaray, Antalyaspor karşısında sürpriz bir puan kaybı yaşadı. 10 kişiyle maçın büyük bölümünde mücadele eden Aslan'da sinirler gerildi. Arda Turan hakem Abdülkadir Bitigen'e tepki gösterirken maçın 4. hakemine kafa attı iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü.

OLAY İDDİA! Arda Turan hakeme kafa mı attı?

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, liderliği Aytemiz Alanyaspor'a kaptırdı.Haftaya 29 puanla lider giren sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmada oyunun kontrolünü elinde tutmasına rağmen gol pozisyonu üretmekte zorlanan Galatasaray, sahadan 1 puanla ayrıldı.

Hakem Bitigen devam kararı verirken Arda Turan saha içinde çıldırdı. Kenarda çimlere tekme atan Arda hakemden sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Bu karardan sonra maçın 4. hakemine kafa attı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Arda Turan yerden kalkarken maçın 4. hakemine kafası çarptı ve ayağa öyle kalkabildi. Sosyal medyada çok konuşulan bu kare bazı kesimler tarafından 'bilinçli yapıldı' olarak değerlendirildi.

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(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)


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